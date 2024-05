Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Đại sứ Armenia Suren Baghdasaryan, Đại sứ New Zealand Caroline Rachel Beresford, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Korhan Kemik và Đại sứ Peru trình Quốc thư.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Armenia Suren Baghdasaryan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 15/5, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp đại sứ các nước Armenia, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ và Peru trình Quốc thư.

Tiếp Đại sứ Armenia Suren Baghdasaryan, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; tin tưởng với kinh nghiệm ngoại giao phong phú, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.

Quyền Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ của nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có nhân dân Armenia nói riêng đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam; nhấn mạnh đây là nền tảng quan trọng để duy trì và thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp.

Quyền Chủ tịch nước nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua có nhiều bước phát triển trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư. Đặc biệt khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Armenia là thành viên được ký kết.

Quyền Chủ tịch nước cho biết tiềm năng năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn; mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu; Ủy ban liên Chính phủ; xem xét khả năng đàm phán, ký kết khuôn khổ hợp tác mới để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Bên cạnh đó, hai bên còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác trên các lĩnh vực như: quốc phòng, văn hóa, du lịch, giáo dục, giao lưu nhân dân …

Quyền Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước và Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam. Nhân dịp này, qua ngài Đại sứ, Quyền Chủ tịch nước gửi lời chào đến Tổng thống Armenia và mong được sớm đón Tổng thống sang thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp.

Đại sứ Armenia cho biết hai nước tuy xa nhau về địa lý nhưng đã có quan hệ hợp tác từ thời Liên Xô cũ, đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm Armenia và có hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã học tập tại Armenia.

Đại sứ cho biết Nhà nước và nhân dân Armenia luôn có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, ngưỡng mộ truyền thống anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục… và cho biết mục tiêu trong nhiệm kỳ của mình là thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước và các hoạt động hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Đại sứ New Zealand Caroline Rachel Beresford. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp Đại sứ New Zealand Caroline Rachel Beresford, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng đất nước New Zealand về những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội thời gian gần đây; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với New Zealand.

Hiện quan hệ giữa hai nước đang ở thời điểm hết sức thuận lợi, hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm Đối tác Chiến lược vào năm 2025.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Kim ngạch thương mại tăng trưởng cao qua các năm. Bên cạnh đó, hợp tác về du lịch, giáo dục đạt kết quả tích cực. New Zealand cũng luôn dành ưu tiên viện trợ ODA cho Việt Nam.

Quyền Chủ tịch nước tin tưởng bà Đại sứ sẽ đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, hướng tới tầm cao mới như Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất; trong đó, đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên cũng cần tích cực triển khai các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là Chương trình hành động Đối tác Chiến lược giai đoạn 2021- 2024. Cùng với đó thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Đại sứ New Zealand bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam và cho biết Chính phủ New Zealand ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Đại sứ cho biết hợp tác giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực như: Nông nghiệp; giáo dục; ứng phó với biến đổi khí hậu; kinh tế số…

Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ công tác sẽ nỗ lực hết sức mình để đưa quan hệ hai nước ngày càng đạt được những thành tựu mới.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Korhan Kemik. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Korhan Kemik, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước trong thời gian qua có những bước phát triển tích cực. Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại phi dầu mỏ lớn nhất; thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Tây Á; là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Nhắc lại chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào 11/2023, Quyền Chủ tịch nước cho biết, chuyến thăm đã mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước. Quyền Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, sớm được đón Tổng thống Thổ Nhĩ sang thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương.

Ngoài ra, hai bên cũng cần phát huy tối đa hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác mới để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và cho biết Việt Nam đối tác quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại song phương luôn tăng đều qua các năm. Đặc biệt, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương.

Đại sứ cho biết trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, các cấp; mong muốn hai bên tiếp tục thực hiện các thỏa thuận đã ký, tăng cường đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác mới để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Đại sứ Peru Patricia Yolanda Raez Portocarrrero. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp Đại sứ Peru Patricia Yolanda Raez Porto Carrrero, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Peru. Thời gian qua, quan hệ song phương phát triển tích cực trên các lĩnh vực. Đặc biệt về kinh tế, hai nước cùng là thành viên CPTPP. Peru là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Các doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai các dự án đầu tư quan trọng về viễn thông và dầu khí tại Peru.

Quyền Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, hai bên tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực: chính trị-ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và thu xếp, chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam và dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Peru vào tháng 11 tới.

Quyền Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẽ tham gia, đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị do Peru đăng cai tổ chức.

Đại sứ Peru chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Peru đến Quyền Chủ tịch nước và cho biết, hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.

Đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Peru trong các lĩnh vực viễn thông và dầu khí, Đại sứ mong muốn được đón nhận thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến Peru.

Năm 2024 này, Peru là nước chủ nhà của APEC; mong được đón Chủ tịch nước Việt Nam sang dự và thăm chính thức Peru./.

