Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 130.000 khách trong ngày cao điểm dịp 2/9

Theo thống kê của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong dịp cao điểm 2/9 (từ ngày 30/8-02/9), dự kiến tổng số chuyến bay trung bình một ngày có 730 chuyến bay đi và đến (430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế) tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại (690 chuyến/ngày), tập trung tăng tại các đường bay nội địa.

Cụ thể, dự kiến lượng khách trung bình ngày khoảng 125.000 khách (nội địa 75.000 khách, quốc tế 50.000 khách) tăng khoảng 6% so với lượng khách hiện tại (118.000 khách/ngày)

Đặc biệt, trong hai ngày cao điểm nhất vào ngày 30/8 (cao điểm quốc nội đi) và ngày 2/9 (cao điểm quốc nội đến), dự kiến 750 chuyến bay với 130.000 khách.

Tính tới thời điểm hiện tại, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp thực hiện chu đáo với các hãng hàng không, đơn vị hoạt động tại Cảng hoàn tất công tác chuyển đổi các chuyến bay nội địa của các Hãng hàng không gồm: Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines sang Nhà ga hành khách T3. Các chuyến bay nội địa của VietJet Air vẫn khai thác tại Nhà ga hành khách T1.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành Hàng không, các hãng hàng không bảo đảm phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, các hãng hàng không Việt Nam theo dõi chặt chẽ tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/đi từ Thủ đô Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ lễ.

Hãng bay chủ động và phối hợp với các địa phương, các đơn vị trong ngành du lịch xây dựng các chương trình khuyến mại, các sản phẩm trọn gói hàng không-du lịch gắn với các sự kiện chính trị-văn hóa nhằm đa dạng hoá sự lựa chọn cho hành khách, kích cầu du lịch-vận chuyển trong dịp nghỉ lễ; thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí đủ nguồn lực phục vụ, lịch khai thác, phương án tăng chuyến.

Hãng hàng không chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để bảo đảm khai thác tối đa năng lực đội tàu bay, nhân viên hàng không (phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên…); thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý, bảo đảm giá bán đúng quy định…/.

