Vietnam Airlines cung ứng gần 600.000 chỗ bay trong dịp Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm từ 29/8 đến 3/9, cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến, tăng hơn 100.000 chỗ so với năm trước.

Trên mạng bay nội địa, Hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cam Ranh, Đà Lạt, Huế... Tổng số ghế nội địa của hãng đạt gần 418.000 ghế, tương ứng hơn 2.100 chuyến bay, tăng 30% so với cùng kỳ 2024.

Các đường bay quốc tế được tăng chuyến nhiều nhất là giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Australia. Tổng số ghế quốc tế đạt gần 177.000 chỗ, tương ứng hơn 760 chuyến bay, tăng 18% so với năm trước.

Hiện nay, các đường bay du lịch nội địa trọng điểm ghi nhận tỷ lệ lấp đầy gần 60% và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Các chuyến bay đi Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Australia cũng đạt kết quả tích cực với tỷ lệ lấp đầy từ 60-70%.

“Việc tăng số ghế cung ứng trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9 là nỗ lực lớn của Hãng hàng không Quốc gia trong bối cảnh ngành hàng không thiếu hụt máy bay do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi động cơ để kiểm tra trên toàn cầu. Vietnam Airlines đã chủ động thuê thêm nhiều máy bay, tăng năng lực vận chuyển để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách,” đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Để thuận lợi trong việc đi lại trong dịp nghỉ lễ này, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên sử dụng các hình thức tự làm thủ tục trước chuyến bay để tiết kiệm thời gian trong mùa cao điểm gồm: làm thủ tục qua website, ứng dụng di động hoặc tại các kiosk tự làm thủ tục. Hành khách cũng có thể sử dụng tính năng check-in và xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID để rút ngắn thời gian làm thủ tục an ninh và lên máy bay./.

Hãng bay bổ sung tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn dịp 2/9 Hãng bay chủ động và phối hợp với các địa phương, các đơn vị trong ngành du lịch xây dựng các chương trình khuyến mại, các sản phẩm trọn gói hàng không-du lịch dịp nghỉ lễ 2/9.