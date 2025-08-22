Sẽ khai thác tuyến cao tốc vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng vào 28/8

Bộ Xây dựng vừa đưa ra kế hoạch khai thác tuyến chính Dự án thành phần đoạn Vũng Áng-Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Theo đó, ngày 19/8, Ban Quản lý dự án 6 đã tổ chức thông xe kỹ thuật Dự án thành phần đoạn Vũng Áng-Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đưa ra kế hoạch khai thác tuyến chính Dự án thành phần đoạn Vũng Áng-Bùng dự kiến bắt đầu đưa vào khai thác từ ngày 28/8 tới.

Cụ thể, các phương tiện được khai thác tuyến đường từ phía Bắc kết nối với Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng (lý trình khoảng Km568+200) đến phía Nam kết nối với Dự án thành phần đoạn Bùng-Vạn Ninh (lý trình khoảng Km625+000), chiều dài khoảng 55,34km và đi qua 2/2 nút giao gồm: nút giao Tiến Châu-Văn Hóa (lý trình khoảng Km597+900), nút giao Quốc lộ 12A (lý trình khoảng Km605+500).

Trạm dừng nghỉ tại Km594+400 (bố trí hai bên đường cao tốc). Bộ Xây dựng đã lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ vào tháng 3/2025. Hiện, nhà đầu tư đang thực hiện tổ chức xây dựng trạm dừng nghỉ theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án 6 khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của Dự án thành phần đoạn Vũng Áng-Bùng bao gồm hệ thống đường gom; hệ thống điều hành giao thông thông minh và các công trình khác.

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng-Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, được khởi công tháng 1/2023, với tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng. Đến nay, công trình này đã cơ bản hoàn thành tuyến chính.

Dự án có điểm đầu tại Km658+200, thuộc xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) kết nối với Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng; điểm cuối khoảng Km624+228,79 thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) kết nối Dự án thành phần đoạn Bùng-Vạn Ninh. Trong đó, có 2 nút giao liên thông gồm: nút giao Tiến Châu-Văn Hóa (lý trình khoảng Km597+900), nút giao Quốc lộ 12A (lý trình khoảng Km605+500). Đoạn tuyến thông xe có chiều dài khoảng 55,34 km./.

Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 12.500 tỷ đồng gấp rút hoàn thiện để thông xe vào 19/8 Dự án đường cao tốc Vũng Áng-Bùng qua hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị có tổng chiều dài 55,34km, vốn đầu tư hơn 12.548 tỷ đồng đang được gấp rút hoàn thiện để thông xe vào dịp 19/8.