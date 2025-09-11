SJC thông tin về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng trái quy định

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 6.255 lượng vàng miếng được cho là sản xuất trái phép, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC khẳng định, mọi sản phẩm vàng miếng SJC lưu hành trên thị trường đều đạt tiêu chuẩn chất lượng, đúng quy định pháp luật.

Những ngày qua, thông tin về việc bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc SJC bị cáo buộc liên quan đến hành vi đưa nguyên liệu không rõ nguồn gốc vào quá trình gia công vàng cho Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến việc "sản xuất 6.255 lượng vàng miếng trái quy định," đã gây ra nhiều lo ngại trong dư luận.

Một số ý kiến bày tỏ quan ngại về chất lượng các sản phẩm vàng miếng do SJC sản xuất trong thời gian bà Hằng giữ vai trò điều hành; đồng thời đề xuất cần có biện pháp kiểm tra, thậm chí thu hồi số vàng đã được đưa ra thị trường nếu phát hiện vi phạm.

Trao đổi với báo chí, đại diện SJC khẳng định, thông tin trên các trang mạng gần đây về chất lượng vàng miếng không đảm bảo chất lượng là hoàn toàn sai sự thật. Toàn bộ sản phẩm do SJC sản xuất, gia công đều tuân thủ quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo đúng hàm lượng, trọng lượng và chất lượng công bố.

Theo SJC, là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam được Nhà nước giao nhiệm vụ sản xuất vàng miếng, SJC hiện vận hành toàn bộ quy trình sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2015.

Hệ thống này đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong từng khâu, từ kiểm định nguyên liệu đầu vào, dập định hình, kiểm tra chất lượng, đến kiểm nghiệm hàm lượng vàng và đóng gói thành phẩm.

Cụ thể, mỗi miếng vàng miếng SJC được cân chính xác 37,5 gram trước khi đưa vào dập định hình. Sau đó, bộ phận kiểm soát chất lượng thực hiện kiểm tra từng sản phẩm. Các miếng đạt chuẩn sẽ được đánh số seri riêng biệt và đưa đi kiểm định hàm lượng vàng bằng công nghệ cao trước khi đóng bao bì và xuất xưởng.

Trong thời gian qua, các sản phẩm vàng miếng SJC lưu hành trên thị trường đều được giám sát chặt chẽ bởi cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng công bố.

Trước nghi vấn về số lượng vàng miếng liên quan đến vụ án đang được điều tra, ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng Giám đốc Công ty SJC khẳng định, hệ thống kiểm soát nhiều tầng của SJC đủ sức sàng lọc và ngăn chặn việc đưa sản phẩm không đạt chuẩn ra thị trường. Vì vậy, số lượng 6.255 lượng vàng lưu thông trên thị trường vẫn đủ tiêu chuẩn lưu hành bình thường.

Đại diện SJC cũng khẳng định cam kết của SJC trong việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng, cũng như minh bạch trong mọi hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm.

Với vai trò là doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, SJC cho biết sẽ tiếp tục cung ứng ra thị trường những sản phẩm đúng chất lượng, đủ tuổi vàng, minh bạch nguồn gốc và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Hiện vụ việc liên quan đến 6.255 lượng vàng đang trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Các thông tin chính thức sẽ được công bố sau khi có kết luận từ cơ quan điều tra./.

