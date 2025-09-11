SJC nói gì về chất lượng của 6.255 lượng vàng sản xuất trái phép?

Ông Đào Công Thắng - quyền Tổng giám đốc Công ty SJC, khẳng định: "Toàn bộ số vàng mà công ty sản xuất, gia công đều đảm bảo chất lượng."

Liên quan đến 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép tại vụ án xảy ra ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC, ông Đào Công Thắng - quyền Tổng giám đốc Công ty SJC khẳng định: "Toàn bộ số vàng mà công ty sản xuất, gia công đều đảm bảo chất lượng."

Trước đó, sau khi có thông tin bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc SJC bị cáo buộc chủ mưu đưa nguyên liệu bên ngoài vào khi gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước để sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, trên các trang mạng lan truyền về chất lượng 6.255 lượng vàng là vàng si, vàng độn…

Ông Đào Công Thắng khẳng định: "Cơ chế kiểm soát của công ty qua nhiều tầng nấc vẫn đủ sức ngăn chặn việc đưa sản phẩm không đạt chuẩn ra thị trường.

Vì vậy, số lượng vàng 6.255 lượng lưu thông trên thị trường vẫn đủ tiêu chuẩn lưu hành bình thường.

Công ty SJC chịu trách nhiệm về việc đảm bảo vàng miếng SJC được gia công sản xuất tại xưởng vàng SJC theo quy định pháp luật đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng"./.