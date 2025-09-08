Truy tố cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng và 15 bị can khác

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Cựu Tổng Giám đốc SJC chiếm đoạt và hưởng lợi bất chính hơn 71 tỷ đồng

Trong vụ án này, bị can Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc SJC) bị truy tố về 2 tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 353, Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan tố tụng xác định qua nhiều thủ đoạn, tổng cộng, Lê Thúy Hằng đã hưởng lợi bất chính hơn 71 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước và SJC hơn 107,4 tỷ đồng.

Bị can Lê Thúy Hằng được xác định là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo xuyên suốt, điều hành toàn bộ các hoạt động phạm tội.

Hằng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo nâng khống định mức hao hụt khi gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước, chiếm đoạt gần 96 lượng vàng; chỉ đạo lập khống chứng từ mua bán tại SJC Chi nhánh Miền Trung, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời tổ chức sản xuất, bán ra thị trường hàng chục nghìn lượng vàng miếng và vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước. Tổng số tiền Hằng chiếm đoạt và hưởng lợi bất chính lên tới hơn 71 tỷ đồng.

Cùng bị truy tố về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 353, Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự còn 4 bị can khác, gồm:

- Trần Tấn Phát (cựu Phó Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận SJC);

- Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC);

- Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC);

- Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung).

Những bị can này được xác định là mắt xích quan trọng, vừa trực tiếp thực hiện hành vi lập chứng từ khống, rút vàng dôi dư, vừa tổ chức sản xuất vàng trái phép. Trong đó, Trần Tấn Phát được hưởng lợi hơn 6,7 tỷ đồng, Mai Uy Quốc Viễn hưởng lợi gần 1,1 tỷ đồng, Hoàng Lệ Huê chiếm đoạt, hưởng lợi hơn 866 triệu đồng.

Cùng bị truy tố về tội "Tham ô tài sản," quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự, có 4 bị can, gồm:

- Nguyễn Thị Lộc (cựu nhân viên Kế toán SJC Chi nhánh Miền Trung);

- Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Cửa hàng trưởng Cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung);

- Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu Thủ quỹ Cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung);

- Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng SJC).

Nhóm bị can này tại Chi nhánh Miền Trung được xác định trực tiếp tham gia việc lập khống, chỉnh sửa 139 phiếu mua hàng, 200 hóa đơn bán hàng, gây thiệt hại cho SJC hơn 3,2 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng); Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC Chi nhánh Miền Trung); Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu Thủ quỹ SJC Chi nhánh Miền Trung); Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và Võ Hữu Phú (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các bị can này được xác định đã cùng tham gia việc sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn và bán vàng bình ổn giá trái quy định, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra còn có 2 bị can: Nguyễn Thị Lộc Mận (Nhân viên SJC Chi nhánh Miền Trung) về tội Tham ô tài sản, quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự và Trần Ngọc Minh Thư (cựu Trưởng phòng Phòng Kinh doanh vàng SJC) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước và SJC hơn 107,4 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2021-2024, Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống định mức hao hụt khi gia công 10 tấn vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước, qua đó chiếm đoạt gần 96 lượng vàng.

Bằng việc lập báo cáo, quy định nội bộ khống, Hằng cùng Trần Tấn Phát (Phó giám đốc Xưởng vàng Tân Thuận), Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc Xưởng vàng), Đoàn Lê Thanh (thủ kho) và Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng) đã hợp thức hóa số vàng dư, chia nhau cùng hưởng lợi.

Không dừng lại ở đó, Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (Giám đốc Chi nhánh SJC Miền Trung), cùng các nhân viên Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Liên, Nguyễn Thị Lộc Mận lập khống 139 phiếu mua hàng và 200 hóa đơn bán vàng, tạo lỗ giả để rút hơn 3,2 tỷ đồng của Công ty SJC. Số tiền này được các bị can chia nhau, trong đó Hằng hưởng hơn 2,1 tỷ đồng, Huê chiếm hưởng gần 867 triệu đồng.

Quá trình điều tra còn làm rõ lợi dụng nhiệm vụ gia công vàng miếng móp méo do Ngân hàng Nhà nước giao, Hằng đã chỉ đạo tổ chức sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC, đưa ra thị trường thu lợi bất chính hơn 64 tỷ đồng.

Đồng thời, thông qua việc liên kết với Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc Chi nhánh SJC Hải Phòng), Hằng còn sản xuất hàng chục nghìn sản phẩm vàng nhẫn trái phép, bán ra ngoài để chia nhau hưởng lợi.

Không chỉ vậy, khi thực hiện bán vàng bình ổn giá theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Hằng còn chỉ đạo cấp dưới lập danh sách khách hàng khống để tuồn ra ngoài gần 900 lượng vàng, thu lợi chênh lệch hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định qua nhiều thủ đoạn, tổng cộng, Lê Thúy Hằng đã hưởng lợi bất chính hơn 71 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước và SJC hơn 107,4 tỷ đồng./.

