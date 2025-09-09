Chi tiết vụ hao hụt trong gia công 10 tấn vàng của SJC

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc chèn nguyên liệu bên ngoài khi gia công vàng bóp méo cho Ngân hàng Nhà nước, "sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định".

Công ty SJC do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là chủ sở hữu, kinh doanh ngành nghề chính là sản xuất, mua bán vàng miếng. Cơ quan tố tụng xác định với cương vị Tổng giám đốc, bà Lê Thúy Hằng đã có 5 nhóm hành vi sai phạm chính, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.

Trong đó, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. Bà Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0,0005 chỉ/sản phẩm.

Cuối cùng, bà chủ mưu báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng để chiếm đoạt 95,8 lượng vàng. Trong số này, bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng./.

Truy tố cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng và 15 bị can khác Cơ quan tố tụng xác định qua nhiều thủ đoạn, tổng cộng, Lê Thúy Hằng đã hưởng lợi bất chính hơn 71 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước và SJC hơn 107,4 tỷ đồng.