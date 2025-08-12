Sơn La bắt đối tượng mua, bán trái phép 10 bánh heroin

Đối tượng bị bắt là Tòng Văn Quí (sinh năm 1987, trú tại xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên). Vật chứng thu giữ gồm 10 bánh heroin; 1 xe mô tô và một số vật chứng khác liên quan.

Vào hồi 14 giờ ngày 11/8, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đồng chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại khu vực bản Tỉa, xã Púng Bánh đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi “Mua, bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng bị bắt là Tòng Văn Quí (sinh năm 1987, trú tại xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên). Vật chứng thu giữ gồm 10 bánh heroin; 1 xe mô tô và một số vật chứng khác liên quan. Đối tượng này đã có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc./.

