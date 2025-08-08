Tù chung thân cho hai bác cháu rủ nhau mua bán ma túy

Ngày 7/8, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Đào Ngọc Duy Anh (Sinh năm 1979) và bị cáo Đào Ngọc Lợi (Sinh năm 1996) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngọc Lợi là cháu họ của bị cáo Duy Anh và cả 2 cùng trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (cũ), thành phố Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, sáng 23/4/2024, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang các đối tượng Duy Anh và Lợi tại nhà xe Xuân Tùng khi đang nhận một kiện hàng chứa nhiều loại ma túy tổng hợp. Kiện hàng được xác định do một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) gửi từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, từ ngày 19/4/2024, cả hai đã bàn bạc mua ma túy để bán kiếm lời. Lợi đã trực tiếp đặt mua 100 gam Ketamine, 150 gam Methamphetamine và 38 gói “nước vui” với tổng giá trị 125 triệu đồng.

Sau khi nhận hàng, cả hai bị bắt giữ. Khám xét nơi ở, công an thu giữ thêm 93 viên thuốc lắc (36,244 gam Methamphetamine). Duy Anh khai nhận số ma túy này do một người tên Tí (không rõ lai lịch) cung cấp.

Quá trình xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá hành vi phạm tội của 2 bị cáo là có tổ chức, tái phạm nguy hiểm, gây nguy hại lớn đến trật tự xã hội. Bị cáo Duy Anh từng có tiền án hơn 9 năm tù về tội mua, bán ma túy, vũ khí quân dụng và làm giả giấy tờ.

Tổng lượng ma túy được xác định mà Duy Anh phải chịu trách nhiệm hình sự là gần 291 gam; Ngọc Lợi phải chịu trách nhiệm với hơn 254 gam, gồm Methamphetamine, MDMA và Ketamine.

Căn cứ hồ sơ vụ án và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Duy Anh mức tù chung thân, phạt bổ sung 20 triệu đồng; bị cáo Đào Ngọc Lợi mức 20 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng./.