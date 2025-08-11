Xã hội

Lâm Đồng: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 3kg ma túy đá tại quán càphê

Ngày 11/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển hơn 3kg ma túy đá (Methamphetamine).

Đối tượng Giàng Seo Hòa cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)
Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, vào lúc 9 giờ ngày 8/8, tại quán cà phê Thanh Thủy (thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Giàng Seo Hòa (24 tuổi, thường trú tại xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an đã tạm giữ 3,025kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Giàng Seo Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra./.

