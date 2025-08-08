Gia Lai: Khởi tố nhóm thanh niên mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 8/8, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết Đồn Biên phòng Ia Lốp đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 4 đối tượng và bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 (Công an tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu cho biết vào lúc 10 giờ 45, ngày 2/8/2025, tại tỉnh lộ 665 thuộc làng Klăh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, Đồn Biên phòng Ia Lốp phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng PC04 (Công an tỉnh Gia Lai) và Công an xã Ia Mơ tuần tra phát hiện 2 người điều khiển xe môtô hiệu Suzuki Raider 150 màu xanh đen, biển kiểm soát 81AS-087.86 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, 2 người trên xe môtô là Lê Ngọc Triệu Khang (16 tuổi) và Hà Thành Chung (19 tuổi) phát hiện Hà Thành Chung đang cầm 1 bao thuốc lá bên trong có 2 gói nylon chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng.

Đối tượng khai nhận là ma túy đá (khối lượng 8,2853 gram). Hai đối tượng này được Hà Công Anh, 25 tuổi, trú tại làng Ring, xã Ia Mơ nhờ đi sang xã Ia Lâu, gặp Đặng Văn Say, 31 tuổi, ở xã Thiện Long, tỉnh Lạng Sơn để lấy ma túy đưa về cho Hà Công Anh bán kiếm lời.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, tiếp tục thu giữ thêm 5 gói nylon ma túy đá (khối lượng 4,5017gram) và một số vật dụng liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả giám định tổng khối lượng ma túy thu được 12,787gram.

Đồn Biên phòng Ia Lốp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8, tỉnh Gia Lai ra Quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, người, tang vật, phương tiện cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

