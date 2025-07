Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 60 bánh heroin, 37kg ma túy đá

Ngày 14/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các đơn vị liên quan vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào thẩm lậu vào nội địa qua các tuyến tiểu ngạch thuộc khu vực miền Tây Nghệ An (huyện Tương Dương cũ), sau đó đưa đi các tỉnh phía Bắc. Đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 12/7, tại khu vực ngã ba Khe Kiền, xã Tương Dương (Nghệ An), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Yên Na đồng chủ trì, phối hợp Công an xã Tương Dương bao vây một xe ôtô 7 chỗ, bắt giữ đối tượng Hà Văn Thìn (sinh năm 1988, trú tại xã Con Cuông, Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 60 bánh heroin, 37kg ma túy đá và một số vật chứng liên quan khác.

Cùng thời điểm, Ban Chuyên án bắt giữ Vi Thanh Tú (sinh năm 2006, trú tại xã Tương Dương) khi đối tượng đang điều khiển xe máy bám theo sau xe ôtô trên.

Tại Cơ quan Công an, Hà Văn Thìn khai nhận được một nhóm người ở Lào thuê đi nhận ma túy tại khu vực Thủy điện bản Ang thuộc xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, để đưa ra các tỉnh phía Bắc.

Sau đó, Thìn và đồng bọn thuê xe đến địa điểm quy ước tại đường biên để vận chuyển vào nội địa.Cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc./.

