Sơn La kỷ niệm 130 năm thành lập: Kỳ tích nông nghiệp giữa mây ngàn

Tối 10/10, tại Quảng trường Tây Bắc, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh (10/10/1895-10/10/2025).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh đã đến dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh cho biết ngày 10/10/1895, tỉnh Sơn La được thành lập với tên gọi ban đầu là Vạn Bú và đến năm 1904 đổi thành Sơn La.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh đọc diễn văn Kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đồng bào các dân tộc nơi đây đã kiến tạo nên một vùng đất giàu truyền thống đặc sắc, quý giá.

Trải qua 130 năm xây dựng và phát triển, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sát cánh cùng cả nước tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, gắn với ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp chế biến.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2025 ước đạt 83.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 62 triệu đồng/người/năm.

Tỉnh chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân dân; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Đời sống nhân dân ổn định; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 giảm từ 21,66% năm 2021 đến hết năm 2025 còn trên 7%. Tỉnh đã hoàn thành công tác xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn; khối đoàn kết các dân tộc được củng cố; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị được chú trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Tỉnh duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt với 9 tỉnh nước Lào; xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển toàn diện.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh 130 năm là hành trình dài được kết tinh bằng mồ hôi, trí tuệ, lòng yêu nước của bao thế hệ người Sơn La, của những bản làng bám núi, đồng bào các dân tộc cùng cả nước giữ vững biên cương, dựng xây Tổ quốc.

Sơn La lưu giữ miền ký ức thiêng liêng, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu xương của bao thế hệ, hòa vào những chiến công lừng lẫy của dân tộc.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, đất nước thống nhất, Sơn La tiếp tục đối mặt cuộc chiến đói nghèo, lạc hậu, chia cắt bởi núi non và địa hình hiểm trở.

Tiếp nối truyền thống oai hùng, ý chí, niềm tin của người Sơn La lại một lần nữa tạo nên chiến thắng của trí tuệ và nghị lực trong thời bình. Từ gian khó đi lên, Sơn La miền đất dốc, nơi đầu nguồn sông Mã, sông Đà, nay trở thành thủ phủ nông nghiệp của vùng Tây Bắc, tự tin bước sang một chặng đường mới, chặng đường của phát triển bền vững, hội nhập, sáng tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khẳng định chính nơi “dốc đứng trời Tây Bắc” nhiều gian khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn La cùng nhau làm nên kỳ tích nông nghiệp giữa mây ngàn.

Từ những rẫy ngô, nương sắn năm nào, Sơn La đã vươn lên dẫn đầu miền Bắc về diện tích cây ăn quả. Mận hậu Mộc Châu, nhãn Sông Mã, xoài Yên Châu, chanh leo Thuận Châu, cà phê Sơn La… đã lan tỏa hương vị của núi rừng Tây Bắc đi khắp thế giới.

Cùng với đó, những đồi chè xanh mát, những nông trường sinh thái, những mô hình cộng đồng và những cung đường mở lối cho du lịch, thương mại, tri thức, công nghệ… đang kể tiếp câu chuyện đổi thay đầy tự hào của vùng đất kiên trì biến khó khăn thành động lực. Nông dân Sơn La tự tin tham gia các thiết chế cộng đồng, cùng trồng cây mà giữ rừng, cùng làm nông nghiệp mà nghĩ đến du lịch, sinh thái, văn hóa.

"Thế giới đang thay đổi rất nhanh. Nhưng có những giá trị luôn trường tồn, đó là tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên. Sơn La đã, đang và sẽ tiếp tục là vùng đất của ý chí, sáng tạo; là “người kể chuyện” của núi rừng Tây Bắc trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Phát triển không chỉ thể hiện qua con số tăng trưởng kinh tế mà bao hàm cả sức sống của từng bản làng, nụ cười của từng người dân, niềm tin của thế hệ trẻ," Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La do đã có thành tích xuất sắc trong phát triển cây ăn quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Bắc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sau phần lễ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc tái hiện lịch sử hào hùng của quân và dân Sơn La trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của Sơn La.../.

