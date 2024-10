Sơn La: Phá chuyên án ma túy số lượng lớn qua biên giới

Ba đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/10, Ban Chuyên án do Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh Sơn La, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Công an huyện Vân Hồ và Công an huyện Yên Châu phá thành công chuyên án, bắt quả tang Mùa Thị Dụ (sinh năm 1995) và Hạng A Dự (sinh năm 2000), cùng trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin, 1.185 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, cùng ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mộc Châu đã ra “Lệnh giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp” đối với Hạng A Di (sinh năm 2000, trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La), thu giữ 1 chiếc điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận được một người không rõ danh tính ở phía bên kia biên giới thuê vận chuyển số ma túy trên, nhưng đến địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thì bị lực lượng chức năng bắt giữ./.

Ngăn chặn hiểm họa từ các loại ma túy mới dưới dạng thực phẩm, đồ uống Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram…) để liên lạc, trao đổi, mua bán các loại ma túy mới, ma túy “núp bóng”, pha trộn thực phẩm, đồ uống, thuốc lá...