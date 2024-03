Stellantis triệu hồi gần 318.000 ôtô có nguy cơ phát nổ túi khí

Logo của xe Chrysler. (Nguồn: Reuters)

Hãng Stellantis đang tiến hành triệu hồi gần 318.000 xe sedan hiệu Dodge và Chrysler trên toàn thế giới để khắc phục lỗi túi khí.

Theo thông báo của Stellantis, việc triệu hồi được áp dụng đối với một số mẫu xe cỡ lớn Dodge Charger và Chrysler 300 xuất xưởng trong thời gian từ năm 2018 đến 2021, do các bộ bơm hơi túi khí của những xe này (do công ty Takata của Nhật Bản sản xuất) có lực quá mạnh, theo đó có thể phát nổ và gây thương tích đối với những người ngồi trong xe.

Các tài liệu do Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường cao tốc Mỹ công bố ngày 22/3 cho rằng độ ẩm có thể xâm nhập bộ bơm hơi do lỗi sản xuất, gây ra hiện tượng ăn mòn và nứt.

Theo Stellantis, túi khí có thể bung ra ngay cả khi không xảy ra va chạm do nhiệt độ cao trong cabin.

Hiện, Stellantis đã nhận được 7 yêu cầu bảo hành và một số yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ khách hàng, tuy nhiên chưa ghi nhận bất cứ sự cố gây thương tích nào. Hầu hết các xe bị triệu hồi đều ở Bắc Mỹ.

Stellantis cho biết các đại lý sẽ tiến hành thay thế module túi khí hai bên của những xe cần khắc phục lỗi. Chủ sở hữu xe sẽ nhận được thông báo kể từ ngày 3/5 tới.

Theo ước tính của Stellantis, số xe cần khắc phục chiếm 1% trong tổng số xe được hãng xuất xưởng trong thời gian nêu trên./.

