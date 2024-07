Tai nạn liên hoàn cao tốc Hà Nội-Hải Phòng: Ba xe có còn hạn đăng kiểm?

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng làm 2 người tử vong và nhiều người bị thương, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có báo cáo về tình trạng kỹ thuật và hạn kiểm định của các phương tiện này.

Cụ thể, vào lúc 8h58 ngày 11/7, tại km 49+400 cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (hướng đi Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe ôtô biển kiểm soát 15F-006.78, xe VF9 biển kiểm soát 30K-757.00 và xe bán tải biển kiểm soát 38C-195.83. Hậu quả vụ tai nạn giao thông ban đầu làm 2 người chết tại chỗ, 6 người bị thương (5 người đã được y tế đưa vào viện cấp cứu, một người kẹt trong xe VF9).

Báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy ôtô khách có biển số đăng ký 15F-006.78, biển số đăng ký nền vàng, nhãn hiệu GAZ, năm sản xuất 2024; chủ phương tiện theo giấy đăng ký xe là: CN CT TNHH QT DAIICHI GROUP tại thành phố Hải Phòng, địa chỉ chủ phương tiện: số 70B Đường cái bèo, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Phương tiện thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu và được cấp giấy kiểm định ngày 17/5/2024 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-30D (thành phố Hà Nội), hạn kiểm định hết ngày 16/5/2026.

Ôtô con có biển số đăng ký 30K-757.00, biển số đăng ký nền trắng, nhãn hiệu VINFAST, năm sản xuất: 2023; chủ phương tiện theo giấy đăng ký xe là: CTCP TĐ dược phẩm SUNWIN, địa chỉ chủ phương tiện Trung Oai, Tiên Dương, Đông Anh, thành phố Hà Nội. Phương tiện kiểm định lần gần nhất ngày 9/11/2023 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-27D (thành phố Hà Nội), hạn kiểm định hết ngày 8/11/2026.

Ôtô tải (PICKUP cabin kép) có biển số đăng ký 38C-195.83, biển số đăng ký nền trắng, nhãn hiệu FORD, năm sản xuất 2023; chủ phương tiện theo giấy đăng ký xe là: Đặng Quốc Hoàng, địa chỉ chủ phương tiện Trung Bá, N.P Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Phương tiện kiểm định lần gần nhất ngày 8/7/2023 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-05V (thành phố Hà Nội), hạn kiểm định hết ngày 7/7/2025.

Trước đó, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), xe bán tải biển kiểm soát 38C-195.83 do Đặng Quốc Hoàng (sinh năm 1983, trú tại Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe còn có 2 người: Trịnh Tuấn Anh (sinh năm 1990, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Lê Ngọc Hùng (sinh năm 1988, trú tại Thanh Chương, Nghệ An).

Xe ôtô 16 chỗ biển kiểm soát 15F-006.78 do Quách Văn Lâm (sinh năm 1989, trú tại Thanh Hối, Tân Lạc, Hòa Bình), trên xe chở theo 10 người.

Xe ôtô biển kiểm soát 30K-757.00 do Trần Ngọc Thế (trú tại Thái Hưng, Hưng Hà, Thái Bình) điều khiển, chở theo Lâm Quốc Hiếu (sinh năm 1987, trú tại Đông Anh, Hà Nội).

Vụ tai nạn khiến Trịnh Tuấn Anh (xe 38C-195.83) và Quách Văn Lâm (xe 16 chỗ 15F-006.78) chết tại hiện trường; 10 người được đưa đi bệnh viện để kiểm tra. Ba xe hư hỏng nặng.

Cục Cảnh sát giao thông đã xác định nguyên nhân ban đầu là do xe bán tải đi chậm để tránh chướng ngại vật, xe 16 chỗ 15F-006.78 va chạm vào phía sau (va chạm nhẹ).

Anh Lâm, Tuấn Anh, Hùng đứng lại tranh luận trước đầu xe 15F- 006.78 thì xe ôtô 30K-757.00 từ phía sau đâm vào xe 16 chỗ dẫn đến tai nạn thương tâm. Qua kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, lái xe bán tải 38C-195.83 không vi phạm.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với cơ quan điều tra huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Viện Kiểm sát điều tra vụ tai nạn theo quy định./.