Tạp chí lý luận Lào tìm hiểu kinh nghiệm chuyển đổi số của Báo VietnamPlus

Tạp chí Lào Alunmay tại buổi làm việc với Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 9/9, đoàn đại biểu Tạp chí Alunmay (Lào) do Tổng biên tập Vanlaty Khamvanvongsa làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Báo Điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) nhằm tìm hiểu cơ chế vận hành, quy trình sản xuất truyền thông đa phương tiện, kinh nghiệm chuyển đổi số báo chí của tòa soạn.

Cùng dự buổi làm việc có bà Trần Thị Thắng, Trưởng Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại (Thông tấn xã Việt Nam); ông Lê Hải, Ủy viên Ban biên tập, Trưởng ban Tạp chí Cộng sản điện tử.

Vui mừng đón các đồng nghiệp từ nước bạn Lào, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn cho hay mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các bậc cách mạng tiền bối hai nước dựng nền móng, được các thế hệ kế thừa đến ngày nay, trở thành mối quan hệ khó có thể tìm thấy được trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Đại diện Báo Điện tử VietnamPlus, Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong báo chí. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông Trần Tiến Duẩn giới thiệu sơ lược về lịch sử đầy tự hào của Thông tấn xã Việt Nam là nguồn tin chính thống của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, giữ vai trò là dòng chảy thông tin chủ đạo, phản bác các thông tin sai lệch.

“Là đơn vị thông tin thuộc Thông tấn xã Việt Nam, Báo Điện tử VietnamPlus không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất báo chí,” ông Trần Tiến Duẩn nói.

Thông tin đến các nhà báo Lào, ông Trần Tiến Duẩn cho hay ngay từ khi thành lập, Báo Điện tử VietnamPlus đã tiếp cận với xu hướng chuyển đổi số thông qua việc triển khai hệ thống CMS hiện đại, thực hiện những sản phẩm báo chí mới dựa trên nền tảng công nghệ, chủ động mở rộng quan hệ với các đối tác công nghệ trong và ngoài nước.

Sau gần 17 năm hoạt động, VietnamPlus đã thực hiện nhiều đổi mới nhằm bắt kịp xu hướng báo chí hiện đại, đáp ứng các nhiệm vụ mới của cơ quan và đất nước.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn, VietnamPlus phát triển theo nguyên tắc đề cao giá trị cốt lõi của thông tin, tính chính thống của Thông tấn xã Việt Nam, bảo vệ bản quyền sáng tạo của tác giả, đơn vị. Đồng thời, phấn đấu trở thành báo tích hợp nhiều loại hình thông tin, đi đầu về ứng dụng các công nghệ mới vào quy trình sản xuất thông tin điện tử, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả.

“Sau 17 năm hoạt động, ngoài giữ vững vị thế đang có, chúng tôi tiếp tục tập trung phát triển VietnamPlus thành báo điện tử đối ngoại quốc gia mạnh, là kênh thông tin chính thống về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước,” Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn khẳng định.

Đại diện các phòng thông tin của Báo Điện tử VietnamPlus cũng đã chia sẻ về các sản phẩm báo chí đa phương tiện đang được tòa soạn triển khai.

Nhà báo Trần Ngọc Long, Trưởng phòng Truyền thông-Đa phương tiện của Báo Điện tử VietnamPlus chia sẻ kinh nghiệm tại cuộc làm việc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cùng dự buổi làm việc, ông Lê Hải, Ủy viên Ban biên tập, Trưởng ban Tạp chí Cộng sản điện tử cho hay Tạp chí Alunmay là cơ quan lý luận và thực tiễn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, có sứ mệnh nghiên cứu, tổng kết, phổ biến lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng và đất nước Lào.

Tạp chí Alunmay có quan hệ mật thiết với Tạp chí Cộng sản của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Trong những năm qua, Tạp chí Cộng sản đã cử các chuyên gia sang trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ với Tạp chí Alunmay.

“Trong điều kiện phát triển hiện nay, Tạp chí Alunmay đang rất quan tâm đến chuyển đổi số nhưng tiến độ thì chưa được như mong muốn. Tôi cho rằng kinh nghiệm chuyển đổi số của Báo Điện tử VietnamPlus sẽ giúp ích cho Tạp chí Alunmay,” ông Lê Hải nói.

Tổng Biên tập Valanty Khamvanvongsa (giữa) cho biết hiện nay, Tạp chí Alunmay cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để thích ứng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng biên tập Vanlaty Khamvanvongsa cho hay Tạp chí Alunmay có nhiệm vụ tuyên truyền các vấn đề lý luận chính trị của Đảng, đồng thời là kênh thông tin chính thống, có uy tín về lý luận chính trị trong nước, khu vực và quốc tế, phục vụ công tác nghiên cứu, học tập của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến địa phương của nước Lào.

Hiện nay, Nhà nước Lào đang tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó có việc sáp nhập một số Bộ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trước những yêu cầu của tình hình mới, Tạp chí Alunmay cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

“Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan báo chí phát triển mạnh về công nghệ và Báo Điện tử VietnamPlus là đơn vị tiên phong trong quá trình chuyển đổi số, có nhiều sản phẩm báo chí sáng tạo. Từ những kinh nghiệm của Báo Điện tử VietnamPlus, chúng tôi sẽ nghiên cứu, vận dụng phù hợp trong việc vận hành tạp chí,” ông Vanlaty Khamvanvongsa nói./.

Đại diện hai báo tặng quà lưu niệm cuối buổi làm việc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

