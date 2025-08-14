Tây Ninh bảo tồn và phát huy nghề lân sư rồng truyền thống

Lưu giữ tinh hoa nghề mộc truyền thống Bích Chu
Làng nghề mộc truyền thống Bích Chu, huyện Vĩnh Tường là một trong những làng nghề mộc nổi tiếng nhất tại Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Bằng đôi bàn tay khéo léo, các nghệ nhân tạo hình những chiếc đầu lân rực rỡ, hòa với nghệ thuật múa lân sư rồng trong các dịp lễ, Tết tạo nên nét đẹp văn hóa gắn với đời sống tinh thần người dân.
Các concert quốc gia đang chứng tỏ vai trò của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương trong việc kiến tạo không gian nghệ thuật chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.
Ban Tổ chức giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã trao giải cho 6 tác phẩm đoạt giải A; 12 tác phẩm đoạt giải B; 19 tác phẩm đoạt giải C; 35 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.
Hà Nội sẽ thực sự giàu trải nghiệm với các phương tiện du lịch: Từ xích lô, xe điện, buýt 2 tầng, đến đường sắt trên cao metro tuyến Cát Linh-Hà Đông, tàu hỏa nội đô hay đường thủy dọc sông Hồng.
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.
Liên quan đến concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam,” ngày 13/8, Ban Tổ chức cho biết vé xem chương trình được phát miễn phí và được dán tem an ninh của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Công an nhân dân.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo biên soạn cuốn Cẩm nang hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân định thẩm quyền cho UBND cấp xã trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo chuẩn bị Chương trình nghệ thuật đặc sắc, đúng tầm; chịu trách nhiệm chỉ đạo thiết kế độc đáo và trang trí khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Lần đầu tiên, công nghệ thực tế ảo tăng cường kết hợp cùng phục chế ảnh kỹ thuật số và khung tranh cảm ứng, biến những bức ảnh đen trắng thành không gian lịch sử sống động, thu hút du khách.
Cuộc thi là nơi mỗi người được kể câu chuyện của mình về Việt Nam. Đó có thể chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khơi gợi cảm hứng, mong muốn khám phá và gắn bó với dải đất hình chữ S tươi đẹp.
Buổi tổng hợp luyện có sự tham gia của hơn 16.000 chiến sỹ lực lượng vũ trang và hàng trăm thiết bị khí tài, trong đó các nữ chiến sỹ trở thành điểm nhấn vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại.
Sau những ca khúc nổi tiếng về tình yêu, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung ngày càng có thêm nhiều bài hát về chủ đề quê hương-đất nước. Lịch sử hào hùng của dân tộc đã trở thành nguồn cảm hứng cho anh.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng những vật dụng gắn với kỷ niệm khi Bác Hồ về dừng chân và làm việc năm nào vẫn được lưu giữ nguyên vẹn cho đến nay.
Tuyên Quang luôn nỗ lực kết hợp bảo tồn giá trị lịch sử với những cách làm du lịch sáng tạo, để vừa thu hút du khách, vừa lan tỏa bản sắc riêng.
"Việt Nam - Hành trình ký ức" không kể chuyện theo trình tự thời gian mà là một hành trình cảm xúc, được chia thành ba miền Bắc-Trung-Nam.
Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, Trần Văn Cẩn đã trở thành một trong "bộ tứ danh họa" hàng đầu của mỹ thuật Việt Nam, cùng với Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân.
Thông qua các bộ phim về chiến tranh cách mạng và gia đình, khán giả được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần lan tỏa tình yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết.
Ngày 12/8, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đã trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ.
Trên trang web chính thức của Taylor Swift, các phiên bản vinyl, cassette và CD (kèm poster) đã có thể đặt hàng trước với giá lần lượt 30 USD, 20 USD và 13 USD.
Thông tấn xã Lào đã trưng bày sản phẩm của TTXVN là Báo ảnh Việt Nam nhằm giới thiệu thêm tới bạn bè quốc tế những hình ảnh sinh động về văn hóa, con người và đời sống xã hội Việt Nam.
Chiều 12/8, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập” khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quy mô lớn, nội dung phong phú, là việc lớn, việc khó, chưa có tiền lệ, thời gian ngắn, yêu cầu cao.
Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tái hiện chặng đường đấu tranh hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
TTXVN và hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ trong giai đoạn mới, tập trung vào chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.
TTXVN và Yonhap tiếp tục trao đổi các loại hình thông tin; phối hợp nâng cao chất lượng Dịch vụ tin tức tiếng Việt của Yonhap - một sản phẩm thông tin đặc biệt được chuẩn bị với sự hỗ trợ của TTXVN.
Sau “Viết tiếp câu chuyện hòa bình,” ca sỹ Nguyễn Duyên Quỳnh lại có một màn phối hợp ăn ý với nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung trong ca khúc “Nguyện thề vì bình yên.”
Theo Yonhap, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng Sáu vừa qua.
TTXVN đổi mới mạnh mẽ với hệ thống quản lý nội dung thông minh và ứng dụng AI trong các khâu dịch thuật, kiểm chứng, tự động hóa, nhằm nâng cao chất lượng tin tức, phục vụ nhu cầu đa dạng của độc giả.
Đợt phim diễn ra từ ngày 12-14/8, là hoạt động văn hóa-điện ảnh nhằm tuyên truyền trong nhân dân về truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng đất nước.
Tối 11/8, video highlight tập 2 Sao Nhập Ngũ 2025 gây chú ý với hình ảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp rước cờ trong đội hình duyệt binh Lữ đoàn Tác chiến điện tử.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo tập trung nguồn lực, vật lực, nhân lực, thực hiện 24/24 giờ, bảo đảm cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.