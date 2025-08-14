Văn hóa

Tây Ninh bảo tồn và phát huy nghề lân sư rồng truyền thống

Bằng đôi bàn tay khéo léo, các nghệ nhân tạo hình những chiếc đầu lân rực rỡ, hòa với nghệ thuật múa lân sư rồng trong các dịp lễ, Tết tạo nên nét đẹp văn hóa gắn với đời sống tinh thần người dân.

Nghề làm lân đòi hỏi sự khéo léo, óc sáng tạo và tình yêu với văn hóa dân gian. (Ảnh: Giang Phương/ TTXVN)
Nghề làm lân đòi hỏi sự khéo léo, óc sáng tạo và tình yêu với văn hóa dân gian. (Ảnh: Giang Phương/ TTXVN)
Múa lân sư rồng từ lâu đã trở thành nét đẹp gắn liền đời sống tinh thần người dân. (Ảnh: Giang Phương/ TTXVN)
Lân sư rồng đầy màu sắc rực rỡ, lan tỏa không khí vui tươi và niềm tự hào văn hóa dân tộc. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)
Từ khung tre mộc mạc, qua bàn tay nghệ nhân, đầu lân trở thành tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)
Màn múa lân sư rồng đẹp mắt trước kiến trúc cổ kính của đình Hiệp Ninh tái hiện đậm bản sắc văn hóa Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/ TTXVN)
Từ những sợi bạc nhỏ như sợi tóc, người thợ kim hoàn Định Công chế tác các sản phẩm tinh xảo hình hoa, lá, cây, cỏ, động vật phục vụ nhu cầu thị trường. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh /TTXVN)

Nghề đậu bạc truyền thống Định Công

Sản phẩm đậu bạc của Định Công nức danh khắp đất kinh kỳ xưa, nhiều nghệ nhân được vào làm việc cho triều đình, nghề đậu bạc phát triển và trở thành 1 trong 4 nghề tinh hoa nhất kinh thành Thăng Long.

