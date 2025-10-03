Tây Ninh: Giải cứu 2 người trên xe ôtô đang bốc cháy ngùn ngụt

Ngày 2/10, cảnh sát Tây Ninh kịp thời cứu 2 người khỏi xe ôtô bốc cháy trên Quốc lộ 22B, ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt sau 30 phút.

Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vào lúc 19 giờ 55 phút, ngày 2/10, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng đang tuần tra lưu động trên tuyến Quốc lộ 22B, đoạn qua địa bàn ấp Cẩm Thắng, xã Thạnh Đức, thì phát hiện một xe ôtô màu đỏ, biển kiểm soát 74A-022.32 đang bốc cháy bên đường.

Xác định xe đang cháy và có người mắc kẹt bên trong, tổ công tác nhanh chóng mở cửa xe kịp thời đưa hai người ra khỏi xe an toàn. Sau đó, 3 đồng chí Cảnh sát giao thông lập tức chạy vào nhà người dân kéo vòi nước, thiết bị chữa cháy cùng người dân xung quanh dập lửa. Khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn./.