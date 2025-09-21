Cận cảnh ôtô làm đổ trụ bơm xăng, gây cháy dữ dội

Chiếc ôtô trong quá trình lùi vào cây xăng trên địa bàn Hà Nội để đổ nhiên liệu đã đâm đổ trụ bơm đè vào một nhân viên bán hàng và hai xe máy gây cháy.

Vào khoảng 16 giờ ngày 20/9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy sau khi một ôtô lùi làm đổ trụ bơm xăng.

Thời điểm xảy ra sự việc, ôtô bất ngờ lùi nhanh và va trúng trụ bơm xăng. Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm đổ xuống, đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy đang chờ tiếp nhiên liệu.

Hình ảnh ghi lại cho thấy ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, may mắn là nam nhân viên cây xăng bị trụ bơm đè trúng đã thoát được ra ngoài.

Ngay sau đó, các nhân viên tại cửa hàng đã sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ để khống chế đám cháy.

