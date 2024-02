Tesla thông báo triệu hồi gần 2,2 triệu xe lỗi đèn cảnh báo

Phòng trưng bày của Tesla ở California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng xe điện Tesla của Mỹ đang có kế hoạch triệu hồi gần như tất cả ôtô lưu hành ở thị trường Mỹ để khắc phục lỗi phần mềm khiến kích thước đèn báo hiển thị trên bảng điều khiển quá nhỏ.

Trong thông báo ngày 2/2, Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết Tesla sẽ triệu hồi các dòng xe Model S được sản xuất từ năm 2012 đến năm 2023, dòng Model X từ 2016-2023, Model 3 từ 2017-2023, Model Y từ 2019-2024 và Cybertruck 2024.

Nguyên nhân do kích thước đèn báo phanh và đèn báo dừng đỗ xe hiển thị trên bảng điều khiển nhỏ hơn so với kích thước tiêu chuẩn về an toàn của NHTSA.

Lỗi phần mềm này có thể khiến người lái xe không nhìn rõ các thông tin cảnh báo an toàn, do đó làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Tesla đã bắt đầu phát hành bản cập nhật phần mềm trực tuyến. Chủ sở hữu xe sẽ nhận được thông báo liên quan từ ngày 30/3 tới.

Tháng trước, Tesla cũng đã triệu hồi gần 200.000 ôtô tại Mỹ do những phương tiện này có lỗi phần mềm khiến camera lùi có thể không hoạt động khi xe lùi./.

Tesla đưa mẫu xe Cybertruck đến gần với người tiêu dùng Trung Quốc Tesla đã chọn Trung Quốc làm điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến “lưu diễn” châu Á của Cybertruck mặc dù hiện tại mẫu xe này chưa có mặt tại thị trường này.