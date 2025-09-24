Thái Nguyên: Ngành Công thương hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Thái Nguyên bước vào giai đoạn phát triển mới, mở rộng quy mô kinh tế, đòi hỏi sự vận hành hiệu quả, linh hoạt của bộ máy chính quyền.

Trong bối cảnh đó, ngành Công Thương tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” trong phát triển công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu và định hướng chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững.

Động lực từ công nghiệp hiện đại

Những năm qua, công nghiệp luôn là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP của tỉnh Thái Nguyên.

Giai đoạn 2021-2025, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng bình quân 8%/năm, đến năm 2025 ước đạt 1,156 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) giữ vai trò chủ lực, với giá trị sản xuất chiếm tới 92% (tương đương 1,06 triệu tỷ đồng).

Thái Nguyên hiện đã quy hoạch 19 khu công nghiệp và 1 khu công nghệ thông tin tập trung, tổng diện tích hơn 6.400 ha. Trong đó, 12 khu công nghiệp đã được thành lập, 6 khu đang hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, tỉnh cũng quy hoạch 68 cụm công nghiệp, 40 cụm đã chính thức thành lập, góp phần tạo sức hút đầu tư mạnh mẽ từ cả trong và ngoài nước.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công trường xây dựng hạ tầng khu công nghiệp tại phường Vạn Xuân. (Ảnh: Sở Công thương Thái Nguyên)

Các ngành công nghiệp ưu tiên như: điện-điện tử, bán dẫn, cơ khí luyện kim, dệt may, chế biến nông-lâm sản, công nghiệp hỗ trợ… đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các “ông lớn” trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đây không chỉ là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế địa phương, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh công nghiệp hóa không chỉ để tăng trưởng nhanh, mà quan trọng hơn là nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và giảm thiểu tác động đến môi trường.”

Tư duy phát triển này cho thấy, công nghiệp Thái Nguyên đang chuyển dần từ “số lượng” sang “chất lượng,” kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Thương mại tăng tốc, chuyển đổi số làm nền tảng

Không chỉ tăng trưởng trong công nghiệp, lĩnh vực thương mại, dịch vụ của Thái Nguyên cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, đặc biệt sau thời gian phục hồi hậu đại dịch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 ước đạt 104,45 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 17,7%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 30,51 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các tỉnh có giá trị xuất khẩu cao nhất cả nước.

Hạ tầng thương mại của tỉnh cũng ngày càng được hoàn thiện với 5 trung tâm thương mại, 16 siêu thị, hơn 200 chợ cùng hệ thống cửa hàng tiện ích phủ khắp cả vùng đô thị và nông thôn.

Từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên đến các xã miền núi, vùng cao như Võ Nhai, Định Hóa, Phủ Thông…, hoạt động mua bán đều được thúc đẩy nhờ hệ thống phân phối ngày càng hiện đại.

Một góc Khu công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên. (Ảnh: Sở Công thương Thái Nguyên)

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc Thái Nguyên tiên phong ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm.

Gian hàng “Tỉnh Thái Nguyên” trên sàn Shopee và mô hình “Tuyến phố thương mại điện tử” tại trung tâm thành phố Thái Nguyên đã tạo hiệu ứng tích cực, đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Tỉnh cũng đã thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Thái Nguyên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đẩy mạnh chuyển đổi số, tận dụng nền tảng trực tuyến để mở rộng kênh phân phối và tăng khả năng cạnh tranh.

Trong bối cảnh yêu cầu hội nhập ngày càng cao, việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu. Nhiều doanh nghiệp Thái Nguyên đã chủ động đổi mới, đầu tư công nghệ sạch để tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Tiêu biểu như Hợp tác xã chè Hảo Đạt (xã Tân Cương), đơn vị tiên phong trong ứng dụng quy trình sản xuất hữu cơ, VietGAP, đầu tư dây chuyền tiết kiệm năng lượng nhằm tạo ra sản phẩm chè an toàn, chất lượng cao, xuất khẩu thành công vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU…

Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Hảo Đạt chia sẻ: “Tuy gặp nhiều khó khăn về vốn, nhưng chúng tôi xác định đầu tư công nghệ sạch là con đường tất yếu để phát triển bền vững. Đó cũng là cách để chè Thái Nguyên giữ vững thương hiệu ở thị trường trong nước và quốc tế.”

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, ngành Công Thương Thái Nguyên tiếp tục được xác định là lực lượng xung kích, giữ vai trò trung tâm trong hiện thực hóa khát vọng đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, hội nhập và năng động hàng đầu khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Ngành đặt ra các mục tiêu cụ thể: Xây dựng trong cơ cấu kinh tế đạt 54,6%, Dịch vụ đạt 36,5%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,5%/năm,

Để đạt được những mục tiêu này, tỉnh tập trung vào các giải pháp chiến lược: thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại hiện đại, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, tỉnh ưu tiên phát triển logistics, thương mại điện tử, gắn kết công nghiệp hóa với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường - đúng với tinh thần “tăng trưởng xanh” mà Chính phủ đang định hướng.

Thành công của ngành Công Thương Thái Nguyên là kết quả của sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ Sở Công Thương, sự điều hành quyết liệt của chính quyền tỉnh và nỗ lực không ngừng nghỉ từ cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Với định hướng đúng đắn và các giải pháp đồng bộ, ngành Công Thương sẽ tiếp tục là đầu tàu đưa Thái Nguyên vững bước trên hành trình trở thành trung tâm công nghiệp thương mại hiện đại, bền vững, hội nhập sâu rộng cùng cả nước./.

