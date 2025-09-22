Thành phố Cần Thơ đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng phát triển đô thị xanh

Dự án ‘‘Phát triển đô thị xanh thích ứng với Biến đổi Khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” nay là phường Đại Thành và phường Ngã Bảy thành phố Cần Thơ vừa được khởi công xây dựng có tổng mức đầu tư trên 1.211 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh đối với các đô thị trọng điểm của thành phố Cần Thơ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ, dự án ‘‘Phát triển đô thị xanh thích ứng với Biến đổi Khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” có tổng vốn thực hiện 1.211 tỷ 372 triệu đồng, trong đó nguồn vốn vay AFD là 780,523 tỷ đồng, nguồn vốn ODA không hoàn lại là 40,872 tỷ đồng, ngốn vốn đối ứng 389,976 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ, cho biết dự án có 4 hợp phần với thời gian thực hiện 570 ngày có 4 nhà thầu liên danh xây dựng. Cụ thể, hợp phần A xây dựng hệ thống thoát nước mưa, kè chống sạt lở (Xẻo Vông) nhằm giảm thiểu rủi ro ngập úng, hợp phần B xây dựng hệ thống thu gom nước thải cải thiện quản lý nước thải và vệ sinh môi trường, xử lý nước thải và quản lý phân bùn).

Hợp phần C xây dựng và cải tạo nâng cấp đô thị và phát triển không gian công cộng (hồ Xáng Thổi) và hợp phần D nâng cao năng lực cho cơ quan, đơn vị có liên quan đến dự án nhằm khai thác, sử dụng dự án hiệu quả, đồng thời mua sắm trang thiết bị quan trắc, cảnh báo và dự báo rủi ro thiên tai.

Mục tiêu dự án xây dựng đô thị ở phường Đại Thành, phường Ngã Bảy thành đô thị xanh, ứng phó với Biến đổi Khí hậu, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh đối với các đô thị trọng điểm của thành phố Cần Thơ.

Theo Giám đốc Công ty Cổ phần cầu đường 10 Trần Quang Thịnh, công ty là đơn vị chủ lực phối hợp với các nhà thầu gồm Công ty Cổ phần đầu tư xâu lắp Miền Nam, Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Trí Việt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình đô thị Hậu Giang thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục như kè Cái Côn, kè Sóc Trăng, kè Xẻo vông, kè hồ Xáng Thổi, hạ tầng cây xanh đường Phạm Hùng.

Ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư, phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Ông Trần Quang Thịnh Giám đốc Công ty Cổ phần cầu đường 10, cho biết công tác giải phóng mặt bằng các hợp phần của dự án đã được địa phương bàn giao cơ bản trên 80%, dự kiến đến tháng 10/2025 sẽ bàn giao 100% mặt bằng thi công tuyến kè. Hiện, đơn vị thi công của công ty tiến hành triển khai thi công trình phần kè sông Cái Côn, nhà thầu tập trung huy động các nguồn lực tài chính, thiết bị, nhân lực để thi công công trình đạt chất lượng tốt nhất và hoàn thành sớm hơn tiến độ đã cam kết trong hợp đồng.

Theo ông Tống Hoàng Khôi, Bí thư phường Ngã Bảy, thời gian qua, tình hình sạt lở diễn ra thường xuyên tại phường Ngã Bảy, tình trạng này ảnh hưởng khá nhiều đến đời sống và sinh hoạt của người dân địa phương. Bên cạnh đó, tình hình xử lý rác thải ở địa phương cũng quá tải, do đó, dự án sẽ góp phần rất lớn cho địa phương trong xây dựng đô thị xanh, bền vững, giảm thiểu rủi ro do tác động của Biến đổi Khí hậu đến địa phương.

Cũng theo ông Khôi, dự án xây dựng đô thị xanh đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao từ người dân địa phương. Nhờ đó, người dân đã chủ động tham gia vào nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, chẳng hạn như phân loại rác, tiết kiệm năng lượng và trồng cây xanh.

Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng trung tâm thương mại, bất động sản ở phường Đại Thành, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Tâm Nghĩa phấn khởi khi dự án ‘‘Phát triển đô thị xanh thích ứng với Biến đổi Khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” được khởi công xây dựng.

Ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Tâm Nghĩa (phường Đại Thành), chia sẻ: “Việc xây dựng đô thị xanh không chỉ là giải pháp để bảo vệ môi trường và ứng phó với Biến đổi Khí hậu mà còn là một chiến lược phát triển kinh tế bền vững hiện nay. Xây dựng đô thị xanh góp phần thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch, từ đó tạo động lực mạnh mẽ cho các ngành dịch vụ và thương mại tại địa phương phát triển.

Cũng theo ông Trần Thanh Tâm, việc cải thiện môi trường sống và hạ tầng đồng bộ đã làm tăng giá trị của các khu vực dân cư, dự án tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới, từ các ngành công nghiệp xanh như năng lượng tái tạo, xử lý rác thải, đến các dịch vụ du lịch và thương mại. Doanh nghiệp có thể áp dụng các mô hình kinh doanh thân thiện với môi trường, vừa đóng góp cho cộng đồng vừa nâng cao hiệu quả kinh tế.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành “thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại” mang đậm bản sắc sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh khởi công dự án. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu cũng chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Song đó, các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư, đơn vị thi công trong quá trình thi công.

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng Biến đổi Khí hậu phường Ngã Bảy và phường Đại Thành mang ý nghĩa chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống cho người dân ở thành phố Cần Thơ trong thời gian tới./.

