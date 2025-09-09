Thắng Yemen 1-0, U23 Việt Nam đoạt vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính 1-0 trước U23 Yemen trên sân Việt Trì tối 9/9. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam đã đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng C.

Theo nhận định, tại trận đấu này, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế tinh thần từ sự cổ vũ của khán giả nhà, cùng phong độ ổn định kể từ sau chức vô địch U23 Đông Nam Á vào tháng 7.

Do đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã đặt mục tiêu giành chiến thắng để chắc suất tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, coi đó như món quà tri ân gửi đến người hâm mộ đã đồng hành trong suốt vòng loại.

Hơn 6.000 cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân Việt Trì (Phú Thọ) cũng giúp các cầu thủ U23 chơi quyết tâm hơn

Bước vào hiệp 1, U23 Việt Nam được đánh giá có nhiều ưu thế nhưng bế tắc trong việc khai thông hàng thủ Yemen. Trong hiệp đầu, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thực hiện thay đổi nhiều nhân sự.

Dù U23 Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng, trong khi phía Yemen chủ yếu phản công. Hiệp 1 kết thúc, hai đội vẫn hòa với tỉ số 0-0

Hiệp hai bắt đầu với thế trận giằng co. U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhưng chưa tận dụng thành công.

Vào phút thứ 70, từ sự phối hợp ăn ý với Văn Thuận, không bỏ lỡ cơ hội, Thanh Nhàn đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút đưa bóng đi thẳng vào lưới của U23 Yemen.

Trận đấu kết thúc, U23 Việt Nam chiến thắng U23 Yemen với tỉ số 1-0./.