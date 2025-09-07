Vòng loại U23 châu Á: Việt Nam toàn thắng, hàng loạt trận "sinh tử" ở lượt cuối

Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng tại vòng loại U23 châu Á 2025 (U23 Asian Cup) khi vượt qua U23 Singapore 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng C.

Lê Văn Thuận sắm vai người hùng với pha đánh đầu thành bàn ở phút 79, giúp "các Chiến binh sao Vàng" giành trọn niềm vui trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Chiến thắng này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục đứng ngôi đầu bảng C với 6 điểm sau hai lượt trận.

Trước đó, ở ngày ra quân, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Bangladesh 2-0 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Viktor.

U23 Việt Nam hiện đang cùng có 6 điểm như U23 Yemen, nhưng xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +2), đồng nghĩa với việc nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết.

Ở lượt cuối, U23 Việt Nam sẽ đá trận "sinh tử" với U23 Yemen và chỉ cần kết quả hòa là sẽ hoàn thành mục tiêu có suất đến Saudi Arabia vào năm sau.

Nói về trận đấu sắp tới, Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết: “Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng và có sự chuẩn bị chu đáo. Với chất lượng của đội hình hiện tại, tôi tự tin U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng. Yemen có hàng thủ chắc chắn, thể hình tốt, nhưng chúng tôi sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ để khai thác khoảng trống phía sau.”

"Ở trận đấu tới, toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng để giành chiến thắng và hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ đông hơn nữa,” Nguyễn Văn Trường - người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận - tự tin hướng đến trận đấu cuối vòng loại.

Với việc đánh bại U23 Singapore, U23 Việt Nam hiện đang là đội bóng duy nhất của khu vực Đông Nam Á toàn thắng ở vòng loại.

Ở loạt trận thứ 2, U23 Thái Lan dù được đánh giá cao song cũng chỉ giành được kết quả hòa 2-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp U23 Liban ở bảng F.

Seksan Ratree và Chanapach Buaphan thay nhau lập công để giúp U23 Thái Lan có điểm ở trận này sau khi để cho U23 Liban hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Hasan Farhat.

U23 Việt Nam là đội duy nhất của Đông Nam Á toàn thắng sau hai lượt đấu ở vòng loại. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Cũng ở bảng này, U23 Malaysia đã đánh bại U23 Mông Cổ 7-0, để có 3 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh với U23 Thái Lan và U23 Liban (cùng có 4 điểm).

Hàng loạt trận "sinh tử" ở lượt cuối vòng loại

Việc hầu hết các đội "cửa trên" đều giành kết quả có lợi ở lượt trận thứ hai khiến cho loạt trận cuối vòng loại sẽ rất kịch tính với hàng loạt trận cầu mang tính "sinh tử."

Tại bảng A, U23 Jordan và U23 Turkmenistan đang cùng có được 6 điểm sau hai lượt trận, nên cuộc chạm trán giữa hai đội bóng này sẽ quyết định đội bóng nào giành vé đi tiếp.

U23 Jordan đang có hiệu số là +17, cao hơn rất nhiều so với hiệu số +7 của Turkmenistan. Vì thế, đội bóng này chỉ cần hòa là sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

Tại bảng B, U23 Nhật Bản có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, nhưng họ vẫn sẽ phải quyết đấu U23 Kuwait (4 điểm) ở lượt cuối để tranh vé đi tiếp.

Cục diện bảng D cũng giống bảng A, hai đội tuyển U23 Australia và U23 Trung Quốc cùng có 6 điểm; sẽ đối đầu nhau trong trận đấu "sinh tử" ở lượt cuối vòng loại.

Tại bảng G, U23 Iraq đang nắm trong tay 6 điểm sau hai trận toàn thắng. Họ hơn U23 Campuchia 2 điểm. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn đứng trước nguy cơ bị loại nếu như nhận thất bại sốc trước đại diện Đông Nam Á ở lượt cuối.

Cục diện tương tự bảng G cũng diễn ra tại bảng J. U23 Hàn Quốc cũng đang có được 6 điểm, nhiều hơn chủ nhà U23 Indonesia 2 điểm.

U23 Hàn Quốc sẽ phải quyết đấu U23 Indonesia ở lượt cuối.

Tuy nhiên, ở lượt trận cuối, U23 Hàn Quốc chắc chắn sẽ nhận áp lực không nhỏ khi đối đầu với chính U23 Indonesia có sự cổ vũ rất lớn từ khán giả nhà.

Ở bảng I, U23 UAE và U23 Iran không quá khó khăn để giành 6 điểm trước các đối thủ yếu. Tuy nhiên, hai đội này sẽ phải đối đầu trực tiếp để tranh tấm vé đi tiếp.

