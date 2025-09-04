Kết quả U23 châu Á 2026: Việt Nam, Thái Lan khởi đầu thuận lợi

Những đội bóng được đánh giá cửa trên đều đã có khởi đầu thuận lợi tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026, trong đó có U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Việt Nam và Thái Lan có chiến thắng đầu tay

U23 Việt Nam đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U23 Bangladesh ở lượt trận ra quân bảng C, trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Đội chủ nhà tạo thế trận vượt trội so với đối thủ và có bàn thắng mở tỷ số 1-0 ngay phút 15 do công Ngọc Mỹ sau đường kiến tạo của Đình Bắc.

Bàn thắng sớm giúp các học trò của ông Kim Sang-sik thi đấu thoải mái hơn để duy trì thế trận áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, phải đến phút 83, U23 Việt Nam mới có thêm bàn thắng của Lê Viktor để ấn định kết quả chung cuộc 2-0.

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam giành vị trí nhất bảng C với 3 điểm, bằng điểm với Yemen nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Ở trận đấu còn lại ở bảng C ngày ra quân, U23 Yemen đã đánh bại U23 Singapore 2-1 nhờ các bàn thắng của Radhi Ebrahim và Abdulaziz Masnom.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 2 bảng C, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Singapore (19 giờ ngày 6/9) còn U23 Yemen gặp U23 Bangladesh lúc 16 giờ cùng ngày.

Lê Viktor ghi bàn giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Cùng với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan cũng có 3 điểm đầu tiên với chiến thắng "hủy diệt" 6-0 trước U23 Mông Cổ trên sân nhà Thammasat.

Seksan Ratree tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới U23 Mông Cổ, trong khi ba bàn thắng còn lại được chia đều cho Iklas Sanron, Chawanwit Sealao và Yotsakorn Burapha.

Trận thắng đậm này giúp U23 Thái Lan dẫn đầu bảng F và có ưu thế để giành tấm vé tham dự vòng chung kết.

Trái ngược U23 Thái Lan, ở trận đấu cùng bảng, U23 Malaysia lại phải đón nhận thất bại 0-1 trong cuộc chạm trán U23 Liban khi để thủng lưới phút 83 bởi Ali El Fadl.

Ở lượt trận tiếp theo, U23 Malaysia sẽ đối đầu U23 Mông Cổ để tìm kiếm những điểm số đầu tiên, trong khi U23 Thái Lan và U23 Liban đối đầu tranh ngôi đầu cũng như tấm đi tiếp.

Ngoài Việt Nam và Thái Lan, các đội bóng Đông Nam Á khác không có khởi đầu thuận lợi. U23 Myanmar, U23 Brunei và U23 Philippine thất bại, trong khi U23 Indonesia, U23 Campuchia và U23 Lào chỉ giành kết quả hòa.

Các "ông lớn" phô trương sức mạnh

Các "ông lớn" cũng đã khẳng định vị thế của mình bằng những chiến tưng bừng trong ngày ra quân vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

U23 Jordan gây ấn tượng bằng chiến thắng "hủy diệt" 13-0 trước U23 Bhutan để chiếm ngôi đầu bảng A, bằng điểm U23 Turkmenistan (thắng U23 Đài Bắc Trung Hoa 5-0).

U23 Nhật Bản cũng dễ dàng chiếm ngôi đầu bảng B với chiến thắng 3-0 trước U23 Afghanistan, nhờ các bàn thắng của Shinkawa, Nawata và Goto.

Tại bảng D, U23 Australia vùi dập U23 Quần đảo Bắc Mariana 14-0. Blair ghi 4 bàn, Reec, Alagich, Dukuly, Rawlins cùng ghi cú đúp trong khi hai bàn còn lại thuộc về Bozinovski và Hammond.

U23 Uzbekistan cũng thắng dễ U23 Sri Lanka 4-0, để cùng có 3 điểm như Kyrgyzstan (thắng U23 Palestine 2-1) nhưng chiếm ngôi đầu như hơn về hiệu số bàn thắng.

Tại bảng G, U23 Iraq đánh bại U23 Pakistan 8-1 nhờ công Faisal, Jasim (hat-trick), Ayyed (cú đúp), Younnus và Sadeq. Kết quả này giúp U23 Iraq giành ngôi đầu bảng và nhiều khả năng sẽ đi tiếp sau lượt trận thứ 2.

Tại bảng H, U23 Qatar cũng khởi đầu tưng bừng bằng chiến thắng 13-0 trước U23 Brunei, để cùng có 3 điểm như U23 Ấn Độ nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại.

U23 Qatar sẽ đối đầu U23 Ấn Độ ở lượt trận tiếp theo trong trận cầu quyết định ngôi đầu bảng cũng như tấm vé vào vòng chung kết.

Tại bảng I, hai đội được đánh giá cao là U23 UAE và U23 Iran cũng giành được chiến thắng ở ngày ra quân. U23 UAE vùi dập U23 Guam 13-0 trong khi U23 Iran đánh bại U23 Hong Kong 4-0.

Ở bảng J, U23 Hàn Quốc thắng dễ U23 Macau 5-0 để giành nhất bảng, nhiều hơn 2 điểm so với hai đại diện Đông Nam Á là Indonesia và Lào.

Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 quy tụ 44 đội tuyển, chia thành 11 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà U23 Saudi Arabia góp mặt tại vòng chung kết./.

