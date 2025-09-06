Vòng loại U23 châu Á: Thắng Singapore, Việt Nam rộng cửa vào vòng Chung kết

Tối 6/9, lượt trận đấu thứ hai trong khuôn khổ bảng C vòng loại Giải U23 châu Á 2026 đã diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà U23 Việt Nam gặp đội U23 Singapore trên Sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Sau 90 phút thi đấu đầy hào hứng, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Với kết quả này, U23 Việt Nam đang tiến gần tấm vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Ở trận ra quân trong lượt đấu đầu tiên ngày 3/9, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Bangladesh với tỷ số 2-0 để giành trọn 3 điểm cho U23 Việt Nam.

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam rất tự tin hướng tới 3 điểm tiếp theo trước U23 Singapore ở lượt trận thứ hai để giành trọn 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận và đặt một chân vào vòng chung kết.

Theo nhận định của các chuyên gia bóng đá, U23 Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ và tự tin chiến thắng trong cuộc đối đầu với Singapore ở lượt trận đấu thứ 2 này.

Trong bốn lần đối đầu gần nhất, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng hai lần, hòa một và chỉ một lần hứng chịu thất bại duy nhất trước đối thủ này là năm 2013 trong khuôn khổ lượt đấu thứ hai vòng bảng Sea Games 27.

Trong hiệp 1 của trận đấu, các học trò của huấn luyện viên U23 Việt Nam Kim Sang-sik nhập cuộc đầy tự tin và chủ động khi dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

U23 Việt Nam liên tục khai thác cánh phải, với những pha đi bóng kỹ thuật của Đình Bắc gây nhiều sóng gió cho hàng thủ U23 Singapore.

Tuy nhiên, đội khách duy trì khối phòng ngự thấp, lùi sâu và sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật để ngăn chặn các tình huống tấn công.

Phút thứ 10, U23 Việt Nam có cơ hội từ chấm đá phạt trực tiếp khi Khuất Văn Khang tung cú sút căng khiến thủ môn Aizil Yazid đứng chôn chân, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Hai phút sau, Đình Bắc vượt qua hai hậu vệ Singapore rồi chuyền ra thuận lợi cho Văn Trường, song đội trưởng của U23 Việt Nam lại dứt điểm không chính xác. Các cơ hội tiếp tục đến với đội chủ nhà.

Phút 19, Khuất Văn Khang thử vận may bằng cú sút trước vòng cấm nhưng thủ môn Singapore kịp thời cản phá.

Đình Bắc tiếp tục là điểm sáng khi có nhiều pha xâm nhập vòng cấm, trong đó ở phút 23, tiền đạo này dứt điểm chéo góc nhưng không thành công.

Đến phút 31, một lần nữa Đình Bắc dứt điểm nguy hiểm, song vẫn chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn đối phương.

Tình huống đáng tiếc nhất diễn ra ở phút 33 khi Lê Victor có cơ hội đệm bóng cận thành nhưng bị cột dọc từ chối bàn thắng.

Trong những phút cuối hiệp 1, Viktor tiếp tục thử sức bằng hai cú sút liên tiếp ngoài vòng cấm, song thủ môn Aizil Yazid thi đấu tập trung, xuất sắc cứu thua cho U23 Singapore.

Dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và kiểm soát thế trận, U23 Việt Nam vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới đối thủ.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0, trong đó hàng thủ Singapore cho thấy sự tập trung và kiên cường trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.

Pha bật cao đánh đầu của Đình Bắc (số 7, U23 Việt Nam). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhanh chóng điều chỉnh nhân sự khi rút Khuất Văn Khang và Lê Viktor ra nghỉ, tung Phi Hoàng và Văn Thuận vào sân để tăng cường sức tấn công.

Những sự thay đổi này giúp U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Ngay đầu hiệp, Đình Bắc thoát xuống dứt điểm nguy hiểm nhưng bị thủ môn Singapore cản phá xuất sắc.

Các cầu thủ áo đỏ tạo ra hàng loạt cơ hội, từ cú sút của Lê Văn Thuận trước vòng cấm cho đến nỗ lực dứt điểm tầm xa của Nhật Minh, song bóng vẫn chưa một lần đi trúng khung thành.

Phút 62, U23 Việt Nam thay người lần thứ ba khi Thanh Nhàn vào sân thay Công Phương. Chỉ ít phút sau, Thái Sơn có cơ hội trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi vọt xà.

Thanh Nhàn cũng để lại dấu ấn với cú sút hiểm hóc nhưng không thể đánh bại được thủ môn Aizil Yazid. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 70, khi Thanh Nhàn sút bóng trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Không hài lòng với kết quả hòa, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục tăng cường hàng công bằng việc tung Ngọc Mỹ thay Nhật Minh ở phút 74. Những điều chỉnh chiến thuật cuối cùng đã mang lại hiệu quả.

Phút 79, từ tình huống tấn công bên cánh trái, Phi Hoàng tạt bóng chính xác để Văn Thuận bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ thành Aizil Yazid, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Trong những phút còn lại, U23 Singapore nỗ lực dâng cao nhưng không tạo ra khác biệt. U23 Việt Nam bảo toàn lợi thế mong manh, giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và nỗ lực tấn công liên tục của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong suốt 90 phút thi đấu.

Với kết quả này, U23 Việt Nam vẫn đang tiếp tục giữ ngôi đầu bảng C sau 2 lượt trận đấu toàn thắng.

Theo kế hoạch, vào 16h ngày 9/9 tiếp tục diễn ra lượt cuối cùng giữa đội U23 Singapore gặp U23 Bangladesh. Trong khi đó, trận U23 Việt Nam gặp U23 Yemen sẽ diễn ra lúc 19h cùng ngày./.

