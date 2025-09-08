Vòng loại U23 châu Á: Tuyển Việt Nam quyết thắng Yemen để đi tiếp với ngôi đầu

Vào lúc 19 giờ ngày mai, 9/9, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối cùng tại bảng C Vòng loại Giải U23 châu Á 2026, tiếp đón đối thủ U23 Yemen trên Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Sau hai lượt trận đã đấu, cả U23 Việt Nam và U23 Yemen đều toàn thắng và có được 6 điểm, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik là đội xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với đối thủ (+3 so với +2).

Lợi thế này giúp "Những Chiến binh Sao Vàng" nắm quyền tự quyết ở cuộc đối đầu trực tiếp tranh ngôi đầu bảng với U23 Yemen, giành quyền dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Chỉ cần giành ít nhất 1 điểm (không để thua) ở lượt trận "chung kết" bảng C, U23 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp với tư cách một trong 11 đội xếp đầu bảng ở giai đoạn vòng loại.

Dù giành điểm số tối đa sau hai chiến thắng trước các đối thủ U23 Bangladesh (2-0) và U23 Singapore (1-0), tuy nhiên thực tế đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã phải tương đối "chật vật" trong nhiệm vụ đưa bóng vào lưới đối phương.

Ngoài bàn mở tỷ số ở trận gặp U23 Bangladesh với pha chọc khe xuất sắc của Đình Bắc, U23 Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục phải dựa vào những pha bóng bổng (của Viktor Lê và Văn Thuận) để giải quyết trận đấu - tương tự như ở Giải U23 Đông Nam Á vừa qua.

Thực tế, "Binh đoàn Rồng Vàng" đã (và vẫn đang) nỗ lực trong nhiệm vụ đa dạng hóa những bài đánh tấn công, trong đó nổi bật là "bài" leo biên của các chân chạy cánh như Phi Hoàng, Võ Anh Quân hay Minh Phúc... rồi trả ngược bóng để các cầu thủ tuyến hai băng lên dứt điểm. Dù vậy, trước những hàng thủ chơi lùi sâu, "bài" tấn công này chưa mang lại hiệu quả.

Những "bài đánh" đáy biên của U23 Việt Nam chưa mang lại hiệu quả. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ngoài ra, những tình huống dứt điểm từ "bóng sống" của các cầu thủ U23 Việt Nam - hoặc không vượt qua được hàng phòng ngự số đông của đối phương - hoặc... đi lên trời do sự nóng vội của những chân sút.

"Các cầu thủ chưa cho thấy sự 'già dặn' ở những nhịp kết thúc. Ở những tình huống dứt điểm cuối cùng, các em thiếu đi sự đĩnh đạc để đưa ra quyết định hợp lý," huấn luyện viên Phạm Minh Đức đánh giá về khả năng dứt điểm của U23 Việt Nam.

Sau hai trận, những điểm sáng trên mặt trận tấn công của U23 Việt Nam là Đình Bắc với khả năng xuyên phá hàng phòng ngự số đông; là Văn Trường với khả năng kết nối các vệ tinh trên sân; là Văn Thuận với sự xông xáo khi được đưa vào sân từ băng ghế dự bị...

Trước những đối thủ được đánh giá là "vừa miếng" ở bảng C cùng với lợi thế sân nhà, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik dễ dàng áp đặt thế trận và điều này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn ở cuộc đấu với U23 Yemen, dù đại diện Tây Á cũng đang thi đấu ấn tượng ở vòng loại.

Đình Bắc (áo trắng) vẫn là "điểm nổ" trong lối chơi của U23 Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đội bóng của huấn luyện viên Amin Al - Sunaini có "màu sắc" tương đối giống với U23 Việt Nam: U23 Yemen có lối chơi thiên về kiểm soát bóng nhờ nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt của các cầu thủ; sở hữu những "mũi khoan" nơi hành lang cánh như Faisal Mohammed Maroof (cánh trái) và Mamdooh Saleh Ban Agag (cánh phải); các tiền vệ trung tâm thường xuyên thả bóng ra phía sau hàng thủ đối phương và cũng sở hữu những "siêu dự bị" như Abdulrahman Adel Al-Shami - tiền vệ mang áo số 10 đã kiến tạo bàn thắng duy nhất ở trận U23 Yemen thắng U23 Bangladesh 1-0.

Khi hai tập thể giống "màu" đụng độ, đội có chất lượng nhân sự tốt hơn sẽ nắm lợi thế. "Với chất lượng của đội hình hiện tại, tôi tự tin U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng. Yemen có hàng thủ chắc chắn, thể hình tốt, nhưng chúng tôi sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ để khai thác khoảng trống phía sau," huấn luyện viên Kim Sang-sik tự tin trước màn tiếp đón đại diện Tây Á.

"Thuyền trưởng" người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh toàn đội đang nỗ lực cải thiện khả năng dứt điểm ở các buổi tập để tận dụng tốt hơn các cơ hội trong trận đấu. Với nguồn động lực từ sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ U23 Việt Nam đặt quyết tâm sẽ cống hiến hết mình ở lượt trận cuối cùng để "hiên ngang" giành quyền dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026 với ngôi vị đầu bảng: "Toàn đội sẽ cố gắng giành chiến thắng và hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ đông hơn nữa," thủ quân Văn Trường chia sẻ./.

Đội tuyển U23 Việt Nam dẫn đầu bảng C sau 2 lượt trận ở Vòng loại U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

