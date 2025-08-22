Thanh Hóa: Rủ nhau tắm biển, hai học sinh tử vong và mất tích

Sáng 22/8, Ủy ban Nhân dân xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết vẫn chưa tìm thấy em nhỏ bị mất tích khi tắm biển chiều 21/8.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21/8, bảy nam học sinh ở xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa (từ 14-16 tuổi) rủ nhau đi xe đạp điện xuống một khu du lịch để chơi và tắm biển.

Trong lúc tắm, do sóng to nên T.M.Đ và N.Đ.T (cùng sinh năm 2010), L.V.S (sinh năm 2009) bị sóng cuốn ra xa bờ.

Phát hiện sự việc, đội cứu hộ và người dân địa phương đã tổ chức ứng cứu và cứu được em N.Đ.T vào bờ an toàn.

Trong tối 21/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của em T.M.Đ (sinh năm 2010). Đến 7 giờ sáng 22/8, nạn nhân còn lại vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện, lực lượng chức năng gồm: Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa), Công an xã Hoằng Tiến, lực lượng Biên phòng xã Hoằng Trường và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai tìm kiếm nạn nhân còn lại./.

