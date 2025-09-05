Thành phố Hồ Chí Minh: Công an đối thoại với người dân về thủ tục hành chính

Ngày 5/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thị Việt Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính Công an Thành phố đã tiếp nhận là hơn 9,5 triệu hồ sơ; trong đó có trên 8,5 triệu hồ sơ trực tuyến, hơn 1 triệu hồ sơ trực tiếp. Công an Thành phố tiếp tục duy trì hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị có chức năng giải quyết và Công an cấp xã.

Trên môi trường điện tử, Công an Thành phố triển khai kịp thời, đầy đủ văn bản về thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ Công an. Ngoài ra, Công an Thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá và đề xuất giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo tỷ lệ theo quy định; triển khai hiệu quả 92 dịch vụ công trực tuyến trong một số lĩnh vực.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực xuất nhập cảnh, đăng ký xe, sát hạch, thi cấp bằng lái xe... đối với thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng Công an Thành phố.

Trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, chị Nguyễn Thị Đoan Trang, ngụ phường Sài Gòn thắc mắc việc có thể đi làm thay hộ chiếu cho bố, mẹ đã lớn tuổi, không thể đi lại.

Đại tá Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trả lời ý kiến của doanh nghiệp. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Thanh Tú, Phó trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thủ tục cấp hộ chiếu cho người lớn tuổi, mặc dù quy định yêu cầu công dân trực tiếp thực hiện nhưng hiện nay với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến và nhận hộ chiếu tại nhà qua dịch vụ bưu điện.

Đại tá Nguyễn Thanh Tú cho biết thêm, luật quy định không được ủy quyền trừ một số trường hợp như trẻ em hoặc người mất năng lực hành vi dân sự. Trường hợp này người thân có thể hỗ trợ bố mẹ khai tại nhà với điều kiện phải sử dụng VNeID của bố mẹ mình và thông tin tờ khai là của bố mẹ mình, đăng ký nhận hộ chiếu qua bưu điện.

Liên quan đến thắc mắc của nhiều người dân về việc cần thiết phải đổi lại hộ chiếu sau hợp nhất các địa phương, lãnh đạo Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh khẳng định, từ ngày 1/7/2025, sau khi có thay đổi, sắp xếp lại đơn vị hành chính, các giấy tờ đã cấp có thông tin về đơn vị hành chính cũ vẫn tiếp tục được sử dụng đến khi hết hạn, vì vậy công dân không bắt buộc phải đổi hộ chiếu khi còn thời hạn.

Doanh nghiệp phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Chị Trần Ngọc Thủy, ngụ phường An Nhơn thắc mắc về thủ tục đăng ký, sang tên ô tô mua lại, trong khi chủ xe đã định cư ở nước ngoài.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đối với trường hợp đăng ký lại xe mà chưa thể liên hệ với chủ xe đã bán hoặc mua xe qua nhiều đời chủ nhưng không thể tìm được chủ cũ để làm thủ tục sang tên, Bộ Công an đã có hướng dẫn trong Thông tư 79, người dân nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu tại cơ quan Công an. Công an sẽ thông báo xác minh trong thời gian 30 ngày, nếu trong thời gian trên không có tranh chấp hay phát sinh xảy ra, Công an sẽ giải quyết thủ tục sang tên.

Giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp về địa điểm đăng ký xe sau khi Thành phố sáp nhập địa phương, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga nhấn mạnh, hiện nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phân cấp công tác đăng ký xe cho tất cả Công an các xã, phường.

Người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký xe, làm thủ tục ở bất kỳ đơn vị nào gần nơi ở nhất và nên tra cứu Dịch vụ công của Bộ Công an để được hướng dẫn. Qua đó, người dân có thể lựa chọn nhiều hình thức để trả kết quả trực tiếp hoặc bưu chính.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, lực lượng Công an thực hiện nghiêm chế độ làm việc sáng thứ 7 hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như cấp, quản lý căn cước; đăng ký, quản lý cư trú; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; quản lý xuất, nhập cảnh; phòng cháy, chữa cháy; bộ phận xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Công an Thành phố triển khai công tác đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, Công an Thành phố hoàn thành đo lường sự hài lòng, qua tổng hợp 1.000/1.000 phiếu đo lường của Bộ Công an, tỷ lệ hài lòng năm 2025 đạt 100%./.

TP Hồ Chí Minh: Ghi nhận, giải đáp vướng mắc về phục vụ hành chính ở phường mới Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo phục vụ tốt người dân, đặc biệt là trong thủ tục hành chính.