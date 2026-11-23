Chiều 23/11, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 28/11, thành phố điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh (đoạn từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen) để phục vụ thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào), thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 Thành phố Hồ Chí Minh (metro Bến Thành-Tham Lương).

Phương án phân luồng áp dụng trên 4 tuyến đường gồm Trường Chinh, Trương Công Định, Bàu Cát 1 và Đồng Đen. Cụ thể, trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Đồng Đen đến đường Trương Công Định, các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ Đồng Đen đến Trương Công Định.

Trên đường Trương Công Định, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Ba Vân, các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ Trường Chinh đến Ba Vân. Tương tự, đường Đồng Đen, đoạn từ đường Bàu Cát đến đường Trường Chinh, tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Bàu Cát đến đường Trường Chinh.

Đối với đường Bàu Cát 1, đoạn từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen, các phương tiện xe hai bánh được lưu thông hai chiều; ô tô lưu thông một chiều theo hướng từ Trương Công Định đến Đồng Đen. Đồng thời, cấm ô tô tải và ôtô khách lưu thông trên đoạn đường này vào giờ cao điểm (từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ).

Dự án tuyến metro Bến Thành-Tham Lương có chiều dài khoảng 11,3km, gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot. Dự án do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, khởi công đầu năm 2026, với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng./.

Điều chỉnh lộ trình 13 tuyến xe buýt phục vụ thi công metro Bến Thành-Tham Lương Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh lưu ý hành khách sử dụng 13 tuyến xe buýt lưu ý việc thay đổi hành trình kể từ ngày 10/10, phục vụ thi công metro Bến Thành-Tham Lương.