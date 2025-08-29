Thành phố Hồ Chí Minh khuyến mại hàng hiệu, mở rộng cung đường mua sắm

Chuỗi sự kiện Khuyến mại hàng hiệu - City Sale 2025 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chính thức khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/8.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện Khuyến mại hàng hiệu - City Sale là một trong những sự kiện trọng điểm, góp phần khẳng định vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến mua sắm hấp dẫn trong khu vực.

Qua nhiều năm triển khai, City Sale đã trở thành sự kiện thường niên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong nội đô thành phố mà còn đến nhiều địa phương trên cả nước, đồng thời góp phần thu hút khách du lịch quốc tế, đặc biệt là phân khúc khách hàng quan tâm đến mua sắm hàng hiệu.

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 500 thương hiệu trong nước và quốc tế, trải rộng ở nhiều ngành hàng từ mỹ phẩm, nước hoa, thời trang, phụ kiện đến đồ gia dụng,…với mức khuyến mại lên đến 80%.

Sự hiện diện của các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng một mùa mua sắm sôi động, đa dạng và chất lượng, qua đó nâng tầm vị thế Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ mua sắm quốc tế.

Đặc biệt, không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga Bến Thành (tuyến Metro số 1) lần đầu tiên được tổ chức, vừa là điểm nhấn mới mẻ, vừa mở ra “cung đường mua sắm” kết nối trực tiếp với trung tâm thương mại lớn Vincom Mega Mall Thảo Điền, góp phần gia tăng trải nghiệm mua sắm cho người dân, du khách, và gắn kết hoạt động thương mại với giao thông đô thị hiện đại.

Trong hành trình trải nghiệm mua sắm từ ga Bến Thành đến ga An Phú, vào Vincom Mega Mall Thảo Điền, chị Linh Phạm (phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh) đi từ ngạc nhiên, vui thích đến hào hứng, khi không chỉ mua sắm, mà còn được ngắm nhiều cảnh đẹp của thành phố. “Di chuyển rất thuận tiện, chỉ mất khoảng 5 phút đi từ Bến Thành đến trung tâm thương mại, tôi có thể trải nghiệm mua sắm đầy đủ mặt hàng ưa thích như mỹ phẩm, giày dép, quần áo, nước hoa… với giá rất hấp dẫn. Nói chung rất thuận tiện và cũng thú vị,” chị Linh chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Còn chị Nguyễn Ngọc Thùy, nhân viên văn phòng (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) tranh thủ ghé ga Bến Thành tìm kiếm các món hàng ưa thích, trong đó có nhiều thương hiệu chị thường xuyên sử dụng.

Theo chị Thùy, các sản phẩm rất thiết thực, phù hợp với nhu cầu sử dụng, kèm mức khuyến mãi khá cao, nhiều sản phẩm lên đến 80% rất thân thiện với tài chính của chị. “Nhiều sản phẩm nếu không có khuyến mại thì rất khó để mua, nhất là với mức lương văn phòng như mình. Tôi tranh thủ mua thêm một số sản phẩm cao cấp như nước hoa hay trang sức làm quà tặng cho mẹ và chị em,” chị Thùy cho biết.

Tham dự sự kiện năm nay, Vincom Mega Mall Thảo Điền thu hút hơn 200 đối tác thương hiệu, trưng bày hàng ngàn sản phẩm đa dạng với mức khuyến mại rất lớn từ 50-80%. Chương trình cũng lan tỏa hiệu ứng ra các gian hàng tại trung tâm thương mại với nhiều chương trình hấp dẫn để thu hút du khách.

“Trong kỳ giảm giá lần này, ngoài chỉ tiêu về kinh tế, tức là tăng trưởng về phần trăm doanh thu, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm những sản phẩm ưa thích nhưng trước giờ chưa có cơ hội tiếp cận. Ngay trong ngày đầu mở cửa, lượng khách đến mua sắm rất đông, mục tiêu kỳ vọng của chúng tôi là tăng 60-70% lượt khách mua sắm so với thông thường,” ông Lê Việt Cường, Quản lý vùng miền Nam Công ty cổ phần Vincom Retail cho biết.

Cũng kỳ vọng vào tăng trưởng sức mua trong sự kiện Khuyến mại hàng hiệu 2025, theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, City Sale là sự kiện đặc biệt trong chương trình Shopping Season mà thành phố đã triển khai xuyên suốt từ tháng 7 tới cuối năm nhằm kích cầu tiêu dùng, thu hút người dân, du khách.

Chương trình năm nay được tổ chức với nhiều điểm nhấn về địa điểm, hình thức, đảm bảo chất lượng sản phẩm được trưng bày tại đây.

Ông Phương nhấn mạnh: “Mục tiêu là mang đến những trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho người tiêu dùng, thông qua chương trình “Tick xanh trách nhiệm”. Chúng cũng tăng cường nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị tham gia, đảm bảo minh bạch thị trường, minh bạch nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.”

Đợt 1 của chương trình diễn ra tại trung tâm thương mại Parc Mall (phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 14/8 đến ngày 24/8 và đợt 2 diễn ra xuyên Lễ Quốc khánh tại Ga Metro Bến Thành, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Diamond Plaza và SC VivoCity, từ nay đến ngày 7/9, kỳ vọng sẽ thu hút thêm 30%-50% lượng khách tham quan, mua sắm tại các trung tâm thương mại.

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại sự kiện, song song với hoạt động khuyến mại, nhờ sự đồng hành của các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán, với nhiều ưu đãi như giảm giá thêm, tặng voucher, hoàn tiền, không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng, mà còn góp phần giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, đồng thời mở ra cơ hội kết nối hoạt động thương mại với các lĩnh vực giao thông, du lịch, dịch vụ của thành phố.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hợp nhất, thành phố bước vào một giai đoạn phát triển mới, với không gian rộng lớn hơn, tiềm năng to lớn hơn, nhưng cũng nhiều nhiệm vụ và thách thức hơn.

Dù vậy, tín hiệu thị trường đang cho thấy nhiều tích cực, khi 7 tháng, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng gần 15,5% so với cùng kỳ.

Những chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng như sự kiện City Sale không chỉ kích thích sức mua, mà còn góp phần bình ổn thị trường, lan tỏa những chương trình mua sắm, tiêu dùng có trách nhiệm với những sản phẩm chất lượng, giá trị.

“Từ giờ đến cuối năm, chương trình khuyến mại hàng hiệu còn tiếp tục đợt 2, và tôi tin sẽ tiếp tục thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, với địa bàn được mở rộng ra những vùng đô thị mới, qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích thanh toán không tiền mặt và quảng bá hình ảnh thành phố như “điểm đến mua sắm” của khu vực. Thành phố kỳ vọng những hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy bán lẻ, dịch vụ 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của thành phố, đạt mục tiêu tăng trưởng 18% trở lên của cả năm nay,” ông Nguyễn Văn Dũng cho biết./.

