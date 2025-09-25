Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều chung cư chưa đủ điều kiện kinh doanh lưu trú

Chiều 25/9, tại buổi họp về tình hình kinh tế-xã hội, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua rà soát, đa số các dự án chung cư hỗn hợp trên địa bàn thành phố chưa đảm bảo điều kiện để kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn theo hình thức du lịch.

Theo ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh), thời gian qua, Sở Xây dựng nhận nhiều văn bản góp ý, đơn thư phản ánh từ chủ sở hữu căn hộ, ban quản trị chung cư và doanh nghiệp quản lý vận hành, qua đó nổi lên hai luồng ý kiến trái chiều: một bên là chủ sở hữu và ban quản trị mong muốn giữ công năng nhà ở, bên còn lại là nhóm khai thác căn hộ làm dịch vụ lưu trú ngắn hạn.

Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy phần lớn các chung cư hỗn hợp không được thiết kế riêng hệ thống cấp điện, cấp-thoát nước, thang máy, phòng cháy chữa cháy hay xử lý rác thải phục vụ hoạt động lưu trú. Do đó, chưa đáp ứng yêu cầu theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD.

Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp các sở, ngành liên quan để rà soát, đề xuất điều chỉnh quy định tại Quyết định 26/2025/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Sở Du lịch cùng Sở Khoa học và Công nghệ đã đăng ký Đề án “Quản lý và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực lưu trú du lịch” nhằm khai thác hiệu quả, song vẫn đảm bảo an ninh và an toàn cho cư dân sinh sống tại các tòa nhà./.

Giá nhà phía Nam tăng, người có nhu cầu thực khó tiếp cận Giá nhà khu vực phía Nam tăng mạnh, gây khó khăn cho người có thu nhập trung bình và công nhân trong việc sở hữu nhà, đòi hỏi giải pháp phù hợp.