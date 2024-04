Thành phố Hồ Chí Minh: Tiêu thụ điện sẽ đạt mức kỷ lục "chưa từng có"

Tổng sản lượng tiêu thụ cực đại toàn Thành phố Hồ Chí Minh dự báo có thể đạt từ 99-100 triệu KWh/ngày. (Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN)

Ngành điện lực Thành phố Hồ Chí Minh dự báo, trong tháng Tư, Năm và tháng Sáu năm 2024, lượng điện tiêu thụ sẽ đạt mức kỷ lục "chưa từng có trong lịch sử," trong đó có ngày điện nhận sẽ vượt lên 100 triệu kWh/ngày.

Trước tình hình đó, điện lực thành phố đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp vừa để đảm bảo nguồn điện an toàn; tăng khả năng cung cấp điện; vận động các cấp ngành và người dân đa dạng hóa các hoạt động giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả; kiểm soát và có phương án xử lý tốt các tình huống phát sinh liên quan đến ngành điện.

Nhiều kỷ lục về điện trong tháng Tư

Ngay trong những ngày đầu tháng 4/2024, sản lượng điện tiêu thụ của Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp tăng cao và đã vượt đỉnh năm 2023 (94,8 triệu kWh - ngày 6/5/2023). Nổi bật trong đó, ngày 3/4 sản lượng điện tiêu thụ của thành phố vượt mốc đỉnh 95,12 triệu kWh; ngày 5/4 đạt đỉnh 96,89 triệu kWh và ngày 9/4 đạt hơn 97,87 triệu kWh, tăng hơn 3 triệu kWh so với năm 2023.

Đây là sản lượng điện tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay, chưa có trong lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thống kê của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cũng cho thấy, sản lượng điện tiêu thu bình quân ngày trong tháng 3/2024 đạt 84,84 triệu kWh/ngày, tăng 8,31% so với cùng kỳ tháng năm 2023 (78,33 triệu kWh/ngày).

Phòng điều hành Trung tâm điều độ hệ thống điện TP.HCM. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Tổng cộng trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 10,79% và đây cũng là mức tăng cao nhất hơn 10 năm qua. Trong đó, sản lượng tiêu thụ điện của nhóm khách hàng sản xuất tăng 5,3%; sản lượng tiêu thụ điện của nhóm khách hàng sinh hoạt, hộ gia đình tăng gần 15%.

Tỷ lệ khách hàng sử dụng từ thang giá điện bậc 6 tăng cao hơn 30%; trong khi những tháng trước con số này chỉ khoảng 20% trong tổng số hơn 2,7 triệu khách hàng ở Thành phố.

Lý giải về điều này, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho rằng, thời tiết trong quý 2 tại thành phố thường là cao điểm nắng nóng trong năm. Riêng năm nay, nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả khu vực miền Nam nói chung tiếp tục tăng đến 36-38 độ C, nhiệt độ thực tế ngoài trời có lúc lên đến 40-41 độ C và số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn.

Đặc biệt, những ngày cuối tháng Tư và đầu tháng Năm, thời tiết oi bức từ sáng sớm và kéo dài đến đêm nên nhu cầu sử dụng điện tăng lên rất cao. Tần suất sử dụng các thiết bị điện trong nhà, nhất là các thiết bị làm mát, giải nhiệt của các hộ gia đình tăng, máy lạnh được sử dụng thường xuyên hơn dẫn đến tiền điện tăng cao so với trung bình sử dụng của những tháng khác trong năm.

Ông Kiên dự báo sản lượng điện tiêu thụ trong những ngày tới và cả tháng 5/2024 tiếp tục tăng cao đến 30-40% so với tháng Ba. Tổng sản lượng tiêu thụ cực đại toàn thành phố dự báo có thể đạt từ 99-100 triệu KWh/ngày; công suất cực đại đạt gần 4.900 MW, xác lập kỷ lục mới trong mùa khô năm 2024.

Theo Hội Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, điện năng tiêu thụ trong 4 tháng mùa hè cao hơn trung bình 20-50% so với các tháng khác; trong đó, điện năng tiêu thụ của máy lạnh chiếm 28-64%, tủ lạnh 6-22%, còn lại là tiêu thụ điện của tivi, chiếu sáng, đồ làm bếp…

Các thiết bị điện tử như điều hòa, tivi, quạt, bộ thu phát sóng của tivi, wi-fi, lò vi sóng… khi không sử dụng mà vẫn cắm vào nguồn điện ở chế độ chờ “stand by” hoặc máy tính bàn, máy tính sách tay ở chế độ “ngủ” thì vẫn tiêu tốn điện.

“Đáng lưu ý, mỗi khi nhiệt độ ngoài trời tăng 1 độ C thì tiêu thụ điện của điều hòa tăng 2-3% hay nếu nhiệt độ cài đặt của điều hòa trong phòng thấp thì tiêu thụ điện năng cũng tăng lên 1,5-3% và càng làm lạnh nhanh sẽ vô tình làm tăng sản lượng tiêu thụ điện và chi phí điện năng cũng sẽ tăng,” đại diện Hội Điện lực thành phố chia sẻ.

Theo EVNHCMC, tính đến hết quý 1/2024, toàn thành phố có hơn 2,76 triệu hộ gia đình đăng ký sử dụng điện (tăng hơn 10.000 hộ so với cuối năm 2023. Sản lượng điện thương phẩm tháng 3/2024 đạt 2,623 tỷ kWh (tăng 13,47% so với cùng kỳ năm 2023), lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 7.003,84 tỷ kWh (tăng 10,97% so với cùng kỳ).

Tỷ lệ thu không sử dụng tiền mặt đạt 99,84% về khách hàng và tương ứng 99,71% về tiền.

Nỗ lực kiểm soát tốt lượng điện tiêu thụ

Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng, hầu hết không ai muốn ra ngoài đường, nhất là ở những thời điểm nắng gay gắt từ hơn 10 giờ sáng-16 giờ chiều. Phần lớn gia đình, cơ quan, doanh nghiệp gia tăng sử dụng các thiết bị điện, điện lạnh, điện cơ, điện tử, các thiết bị giải nhiệt, làm mát…

Việc sử dụng nhiều các thiết bị điện làm gia tăng sản lượng điện tiêu thụ khiến không ít hộ gia đình lo lắng, nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cũng phập phồng bởi việc tiêu thụ nhiều điện đồng nghĩa với hóa đơn tiền điện sẽ tăng theo trong những tháng tới…

Để hạn chế sản lượng điện, kéo giảm hóa đơn tiền điện, chị Nguyễn Thị Thu Hương (ở quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ dẫn của các chuyên gia ngành điện.

Qua tham vấn, chị Hương đã chọn sử dụng sản phẩm có dán nhãn năng lượng, tiết kiệm điện khi mua thêm máy điều hòa cho mấy đứa nhỏ học tập, sinh hoạt, giải nhiệt cuộc sống.

Theo chị Hương, dù giá cả đắt hơn đôi chút, nhưng về lâu dài rất tiết kiệm, sản phẩm hiện đại và thân thiện với môi trường…

Để tiết kiệm điện, nhiều doanh nghiệp, tòa nhà, nhà xưởng, hộ gia đình đã lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái; nhiều tòa nhà văn phòng, hộ gia đình cũng đã trồng cây, trang trí thêm mảng xanh để không chỉ giải nhiệt, bớt nắng nóng, tiết kiệm điện mà còn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, gia tăng thêm lượng oxy, tạo môi trường thiên nhiên, lối sống xanh.

Công nhân của EVN HCMC lắp đặt trạm biến áp cho khách hàng. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn khuôn chính xác Duy Tân (Khu công nghiệp Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh), lãnh đạo đơn vị cho biết đã gắn thêm biến tần, máy nén khí trục vít vào các thiết bị cơ điện để tiết kiệm điện, giảm chi phí vận hành sản xuất.

“Doanh nghiệp cũng đã chuyển dịch một số máy hoạt động công suất lớn vào ca đêm khung giờ thấp điểm; chủ động ngắt các thiết bị ít sử dụng; thực hiện tắt các thiết bị điện khi đi ra ngoài… từ đó đã kéo giảm khoảng 10% chi phí điện/năm,” ông Trương Tấn Nhựt, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khuôn chính xác Duy Tân chia sẻ.

Dự báo sản lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng, nhất là những ngày cao điểm nắng nóng kéo dài, nền nhiệt tăng cao, EVNHCMC đã xây dựng kế hoạch, kịch bản điều hành chi tiết cho tiết kiệm điện, bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng, đáp ứng đầy đủ cho yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Lắp đặt, hệ thống điện dự phòng có công suất từ 40-60% (tùy theo cấp điện áp) đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phụ tải của thành phố theo tất cả các kịch bản tăng trưởng.

Để đảm bảo nguồn điện, EVNHCMC đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình tăng khả năng cung cấp điện; tăng cường giám sát và có phương án xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng đầy, quá tải; thực hiện bảo trì lưới điện, xử lý các điểm khiếm khuyết; lập kế hoạch điều chỉnh phụ tải cho năm 2024…

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện giám sát, có phương án không để các đường dây 220kV/110kV/22kV, máy biến áp 220kV/110kV xảy ra tình trạng đầy, quá tải trong chế độ làm việc bình thường.

Các công ty Điện lực rà soát, xử lý không để xảy ra tình trạng đầy, quá tải trạm biến áp phân phối, lộ ra hạ thế. Công ty Lưới điện Cao thế và các Công ty Điện lực thực hiện bảo trì lưới điện, xử lý các điểm khiếm khuyết; lập kế hoạch điều chỉnh phụ tải năm 2024.

Theo ông Bùi Trung Kiên, để đảm bảo vận hành hệ thống được an toàn và cùng chia sẻ với cả nước, EVNHCMC đã tuyên truyền vận động mọi người, mọi nhà tiết kiệm điện; sẵn sàng các phương án điều tiết khi có yêu cầu; rà soát, cập nhật danh sách ngừng giảm mức cung cấp điện trong trường hợp khẩn; lập danh sách thứ tự ưu tiên các tuyến dây và cáp ngầm trung thế theo ngày nghỉ luân phiên. Đồng thời, rà soát đảm bảo vận hành tin cậy relay các mạch sa thải đặc biệt; thực hiện diễn tập phương án đảm bảo cung cấp điện mùa khô và vận hành theo mức phân bổ công suất của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, DR, dịch chuyển phụ tải, sự cố TBA 220kV...

EVNHCMC cũng khuyến nghị người tiêu dùng sử dụng các giải pháp giảm lượng tiêu hao điện không đáng có như: tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, thường xuyên vệ sinh thiết bị điện.

Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ, mức nhiệt độ phù hợp (chế độ làm lạnh từ 26 độ C trở lên); ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao; hạn chế tối đa việc sử dụng bóng đèn sợi đốt để không chỉ tiết kiệm mà còn đảm bảo an toàn nguồn điện, đảm bảo ích nước, lợi nhà…./.

