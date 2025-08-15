Thi công dứt điểm, xử lý nhà thầu chậm tiến độ tại Dự án cao tốc Bắc-Nam

Với các Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, các ban quản lý dự án và nhà thầu cần nỗ lực, quyết tâm, thi công “3 ca, 4 kíp” đẩy tiến độ và kịp thời xử lý dứt điểm các nhà thầu chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đặt mục tiêu khởi công hàng loạt các dự án trong những tháng còn lại của năm nay.

Khởi công thêm 8 dự án trong quý 4

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2025 của Bộ Xây dựng chiều 15/8, theo báo cáo của Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), năm 2025 các đơn vị đã lên kế hoạch khởi công 18 dự án. Đến nay, 9 dự án đã khởi công gồm: Cầu đường sắt Cẩm Lý tuyến đường sắt Kép-Hạ Long; nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1; mở rộng đường bộ cao tốc đoạn Cao Bồ-Mai Sơn; tuyến nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ; tuyến Chợ Mới-Bắc Kạn; nâng cấp mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh-Nam Đàn; mở rộng cao tốc đoạn La Sơn-Hòa Liên; Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn 2; cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh.

Với cao tốc Dầu Giây-Tân Phú hiện đã hoàn thiện các thủ tục, sẽ khởi công ngay trong dịp 19/8 tới đây, có 8 dự án dự kiến khởi công trong quý 4/2025 gồm: 2 dự án dự kiến sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 chưa phê duyệt chủ trương đầu tư là đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông; nâng cấp tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình thành đường cao tốc trên địa phận tỉnh Hưng Yên và đến hết nút giao Thái Hà.

Bốn dự án đang hoàn chỉnh các thủ tục để phê duyệt dự án gồm đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận; đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ; đầu tư hoàn thiện hầm Núi Vung. Hai dự án đã phê duyệt dự án đầu tư là xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B và mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ-La Sơn.

Một hầm đường bộ tại Dự án cao tốc Bắc-Nam đang được thi công, hoàn thiện. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án chỉ đạo tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư để khởi công dự án theo tiến độ yêu cầu.

Có hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8 Các dự án thành phần của Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang được chủ đầu tư và nhà thầu thi công ngày, đêm để phấn đấu hoàn thành thông tuyến trong dịp 19/8 tới.

Về dự án cao tốc Bắc-Nam, dự kiến đến ngày 19/8 tới sẽ hoàn thành tuyến chính của 6 dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 208km (gồm 55km Vũng Áng-Bùng, 65km Vạn Ninh-Cam Lộ, 13 km còn lại của Vân Phong-Nha Trang, 10/88km Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, 45/70km Hoài Nhơn-Quy Nhơn, 20/62km Quy Nhơn-Chí Thanh đưa vào khai thác ngày 2/9/2025, thông xe 12km Hòa Liên-Túy Loan và đến tháng 12/2025 sẽ phấn đấu hoàn thành toàn bộ các dự án thành phần còn lại.

Nhìn nhận thời gian còn lại để hoàn thành các dự án không nhiều, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng cho rằng nếu các đơn vị không quyết tâm, nỗ lực vượt bậc trong tổ chức thi công và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ sẽ không thể hoàn thành theo kế hoạch.

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án rà soát lại tiến độ, quyết liệt chỉ đạo nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù lại tiến độ bị chậm, thi công hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, đoạn tuyến trong tháng, không để dồn khối lượng cho các tháng cuối năm; kịp thời xử lý dứt điểm các nhà thầu chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng (trường hợp cần thiết, cần huy động thêm các nhà thầu mạnh vừa thi công hoàn thành các dự án cao tốc để hỗ trợ).

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Liên quan đến việc đầu tư hoàn chỉnh các công trình hầm trên tuyến cao tốc Bắc-Nam gồm: hầm Đèo Bụt; các hầm số 1, 2, 3 đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn; hầm Tuy An, theo ông Tiến, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư/tổng mức đầu tư các dự án thành phần.

Hiện, Ban Quản lý dự án 2 và 7 đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục để khởi công hầm số 1 thuộc dự án thành phần Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, hầm Tuy An thuộc dự án thành phần Chí Thạnh-Vân Phong dịp 19/8/2025. Các hầm còn lại dự kiến khởi công trong quý 4/2025; phấn đấu hoàn thành trong quý 2/2026. Riêng hầm số 3 thuộc dự án thành phần Quảng Ngãi-Hoài Nhơn hoàn thành trong quý 3/2026 theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính cho biết, tính tới hết tháng 7/2025, kết quả giải ngân của Bộ đạt 28.382/87.200 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 32,55% kế hoạch.

Trong tháng 8 này, Bộ Xây dựng dự kiến giải ngân khoảng 7.074 tỷ đồng, gồm hơn 6.400 tỷ đồng theo đăng ký giải ngân của các chủ đầu tư và số vốn còn giải ngân chậm ở tháng trước.

Dưới ánh nắng chói chang, công nhân vẫn nỗ lực thi công, khe co giãn tại một cầu vượt trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Vụ Kế hoạch-Tài chính kiến nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng kíp, thi công cuốn chiếu… đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành các dự án theo yêu cầu.

Các chủ đầu tư cũng được đề nghị phối hợp chặt chẽ với các địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc kéo dài công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung ứng vật liệu, đặc biệt là đẩy mạnh hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu thanh toán cho các khối lượng đã hoàn thành, hạng mục chi phí giải phóng mặt bằng để giải ngân bù đắp đủ số vốn chậm giải ngân trong các tháng còn lại và giải ngân toàn bộ số vốn được phép kéo dài trước 31/12/2025./.

Bộ Xây dựng: Một số dự án giao thông trọng điểm, trạm dừng nghỉ chậm tiến độ Bộ Xây dựng sẽ khởi công hàng loạt dự án giao thông trọng điểm trong năm 2025 đồng thời tập trung đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.