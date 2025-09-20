Thủ tướng Phạm Minh Chính dự đại nhạc hội “V Fest - Vietnam Today”

Tối 20/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại đại nhạc hội thứ ba do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức mang tên "V Fest - Vietnam Today" diễn ra ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Là một trong những sự kiện âm nhạc lớn, V Fest - Vietnam Today" tôn vinh vẻ đẹp của con người, văn hóa và đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Chương trình là sự tiếp nối thành công và kết thúc chuỗi chương trình đại nhạc hội chào mừng kỳ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức hai chương trình là "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" và "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam."

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình đại nhạc hội “V Fest-Vietnam Today”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các đại biểu và đông đảo khán giả.

Thủ tướng nhắc lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã từng nói: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi."

Theo Thủ tướng, cách đây 82 năm, trong Đề cương Văn hóa Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định văn hóa có tính khoa học, tính dân tộc, tính đại chúng và trong quá trình phát triển, bảo vệ và xây dựng đất nước, chúng ta đã bổ sung thêm văn hóa phải văn minh và hiện đại.

Văn kiện của các Đại hội Đảng đã xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của nhân dân và của dân tộc ta. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu nêu rõ: "Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất."

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ban tổ chức và các nghệ sĩ tham gia Chương trình đại nhạc hội “V Fest-Vietnam Today”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cho biết, ngày nay, để cụ thể hóa đường lối văn hóa sáng tạo và đúng đắn của Đảng ta, Nhà nước, Chính phủ đang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, hướng tới các mục tiêu nhân dân được hưởng thụ nền văn hóa văn minh và hiện đại, góp phần quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc ra với thế giới và dân tộc hóa văn minh nhân loại, các nghệ sĩ được cống hiến hết mình vì nghệ thuật, vì sự hưởng thụ của nhân dân và vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng nêu rõ, vừa qua, nhân dịp 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và 80 năm Quốc khánh - ngày giành độc lập, tự do cho đất nước, chúng ta đã tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa với các chương trình nghệ thuật đặc biệt, đại nhạc hội mang tính dân tộc, thể hiện trí tuệ Việt Nam, vinh quang Việt Nam, niềm tự hào của người Việt Nam.

Nhấn mạnh trong thành công chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam, Thủ tướng chúc mừng Đài với 55 năm phát triển và trưởng thành và mới đây nhất, ngày 7/9, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam đã ra mắt Kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia để góp phần mang văn hóa, giá trị, tinh hoa của dân tộc, của con người Việt Nam ra với thế giới.

Thủ tướng đánh giá cao Đài Truyền hình Việt Nam với tinh thần cống hiến đã xây dựng, thực hiện thành công một số chương trình đại nhạc hội dành cho nhân dân, dành cho khán giả, trong đó chương trình "V Fest - Vietnam Today" đã khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật thành công chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chương trình đại nhạc hội “V Fest-Vietnam Today”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Được dàn dựng công phu, âm thanh, ánh sáng hiện đại tiên tiến, sân khấu đẳng cấp và hệ thống màn hình led khổng lồ, "V Fest - Vietnam Today" thu hút 22.000 khán giả có mặt, mang đến những màn trình diễn bùng nổ và đầy cảm xúc. Các tác phẩm được dàn dựng công phu, khẳng định bản sắc văn hoá Việt Nam trong dòng chảy đương đại, đồng thời gắn kết nhiều thế hệ nghệ sỹ bằng tình yêu chung với âm nhạc và quê hương, đất nước Việt Nam.

Chương trình là điểm nhấn rực rỡ, khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật hoành tráng trong những ngày tháng 9 để chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 và 55 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của truyền hình Việt Nam (7/9/1970-7/9/2025)./.