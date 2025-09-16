Bùi Công Nam, Noo Phước Thịnh 'tái ngộ' tại 'V Fest-Vietnam Today'

Tiếp nối thành công của chuỗi concert quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục tổ chức đại nhạc hội “V Fest-Vietnam Today” vào tối 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Đây là điểm nhấn rực rỡ, khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật hoành tráng trong những ngày tháng Chín năm nay để chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 và 55 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7/9/1970-7/9/2025).

Thông tin đến báo chí ngày 16/9, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết vé xem chương trình được gửi tặng tới đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đơn vị đã có nhiều đóng góp tích cực vào thành công của chuỗi sự kiện A80. Trong đó, 5.000 vé được dành tặng khán giả thông qua hình thức đăng ký trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Đại nhạc hội hứa hẹn trở thành nơi hội tụ của âm nhạc, cảm xúc, ánh sáng và công nghệ, quy tụ dàn nghệ sỹ được khán giả yêu mến ở đa dạng dòng nhạc: Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Phương Ly, Hương Tràm, Vũ., RHYDER, Han Sara, Vinh Khuất… Mỗi nghệ sỹ sẽ trình diễn những tiết mục đẳng cấp cùng những màn kết hợp độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu V Fest. Theo tiết lộ của Ban tổ chức, sẽ có hơn 30 ca khúc đặc sắc được lựa chọn để gửi tặng khán giả.

Đặc biệt, ban nhạc MAYDAYs cùng ca sỹ trẻ Nguyễn Hùng sẽ mang đến chương trình những ca khúc đình đám gần đây như "Phép màu," "Còn gì đẹp hơn".

Âm nhạc tại “V Fest-Vietnam Today” không chỉ mang tới những phút giây giải trí mà còn là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Các tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng công phu, khẳng định bản sắc văn hoá Việt Nam trong dòng chảy đương đại, đồng thời gắn kết nhiều thế hệ nghệ sỹ bằng tình yêu chung với âm nhạc và quê hương.

Song song với hoạt động nghệ thuật, “V Fest-Vietnam Today” tiếp tục đồng hành cùng dự án thiện nguyện “Thư viện Niềm vui” tạo không gian tiếp cận tri thức cho hàng chục nghìn học sinh nghèo trên cả nước. Trước đó, dự án đã nhận được hơn 4 tỷ đồng đóng góp cùng hơn 20.000 cuốn sách và sự đồng hành trực tiếp của các nghệ sĩ tham gia hai nhạc hội do VTV tổ chức trước đó là “V Fest-Thanh xuân rực rỡ” và “V Concert-Rạng rỡ Việt Nam.”

“V Fest-Vietnam Today” sẽ được VTV phát sóng vào lúc 20h00 ngày 27/9 và 21h30 ngày 28/9 trên kênh VTV3 cùng nhiều kênh truyền hình khác, đồng thời lan tỏa rộng rãi trên toàn bộ hệ sinh thái số – nơi VTV hiện thu hút hơn 5 tỷ lượt xem mỗi tháng./.

