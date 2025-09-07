Chính trị

Thủ tướng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đài Tiếng nói Việt Nam

Sáng 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Đài Tiếng nói Việt Nam 16 chữ: “Bản lĩnh - Khách quan - Toàn diện - Kịp thời - Bản sắc - Số hóa - Sáng tạo - Hiệu quả.”

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đài Tiếng nói Việt Nam; phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết trong suốt 80 năm qua, “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao; là tiếng nói của hành trình đầy gian truân nhưng rất tự hào, anh hùng, vẻ vang để giành được độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc; là tiếng nói của đau đớn, căm hờn, chiến đấu; là tiếng nói của niềm tin và hy vọng; là tiếng nói của lương tri và phẩm giá con người; là tiếng nói của tình dân tộc, nghĩa đồng bào; là tiếng nói của khát vọng, yêu chuộng hòa bình và tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế; là tiếng nói tạo động lực, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ người dân Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #Đài Tiếng nói Việt Nam #Huân chương Hồ Chí Minh TP. Hà Nội