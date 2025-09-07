Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Sáng 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Đài Tiếng nói Việt Nam 16 chữ: “Bản lĩnh - Khách quan - Toàn diện - Kịp thời - Bản sắc - Số hóa - Sáng tạo - Hiệu quả.”

Cùng dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; đại diện các nước và tổ chức quốc tế.

Tại sự kiện, các đại biểu nghe Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí Thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Hành trình 80 năm đồng hành cùng dân tộc

Diễn văn kỷ niệm do Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trình bày nêu rõ cách đây tròn 80 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 7/9/1945, từ Thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) lần đầu tiên phát sóng bản tin chính thức.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã truyền đi nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và bạn bè quốc tế ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện ấy đánh dấu sự ra đời của phát thanh quốc gia.

Suốt hành trình 80 năm xây dựng và phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gắn bó mật thiết với từng chặng đường cách mạng, kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã vươn mình trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn mạnh. Đài Tiếng nói Việt Nam kiên định thực hiện sứ mệnh cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định vị thế là cơ quan truyền thông quốc gia tiên phong trong xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại; góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, đưa “Tiếng nói Việt Nam” vươn xa khắp nơi trên thế giới. Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự trở thành cầu nối thông tin chiến lược, kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước trong cả thời chiến lẫn thời bình; là diễn đàn rộng mở phản ánh tiếng nói của nhân dân; là nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Bước vào giai đoạn mới, Đài Tiếng nói Việt Nam đang có những bước chuyển mạnh mẽ để tiếp tục khẳng định là cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực phát thanh và báo chí số; duy trì và mở rộng vùng phủ sóng phát thanh truyền thống, dẫn đầu tại Việt Nam về Podcast, nâng cao chất lượng nội dung và khả năng tiếp cận, tương tác với công chúng qua các nền tảng số.

Đài Tiếng nói Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 đứng trong nhóm 100 cơ quan truyền thông lớn của thế giới; trở thành một trong những cơ quan truyền thông đối ngoại hàng đầu của Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) tặng Đài Tiếng nói Việt Nam; phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cùng các đại biểu thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam, Người chỉ đạo thành lập Đài Phát thanh quốc gia - tiền thân của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trân trọng cảm ơn, tri ân sự đóng góp, cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, văn nghệ sỹ, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam trong suốt lịch sử vẻ vang 80 năm Đài Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Đặc biệt, kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn và gửi những tình cảm yêu quý tới gia đình, người thân của 34 liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, vì sự đồng hành của dân tộc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điểm lại những mốc son trong 80 năm qua của Đài Tiếng nói Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong suốt 80 năm qua, “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao; là tiếng nói của hành trình đầy gian truân nhưng rất tự hào, anh hùng, vẻ vang để giành được độc lập-tự do-hạnh phúc của dân tộc; là tiếng nói của đau đớn, căm hờn, chiến đấu; là tiếng nói của niềm tin và hy vọng; là tiếng nói của lương tri và phẩm giá con người; là tiếng nói của tình dân tộc, nghĩa đồng bào; là tiếng nói của khát vọng, yêu chuộng hòa bình và tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế; là tiếng nói tạo động lực, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ người dân Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của đất nước.

“Những dấu ấn sâu sắc đó luôn đọng mãi trong tâm trí, chiếm trọn niềm tin, yêu thương của đồng bào, chiến sỹ cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài,” Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Thủ tướng, trong các cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, “Tiếng nói Việt Nam” đã vượt qua mưa bom bão đạn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để truyền lửa yêu nước, gieo niềm tin chiến thắng, tiếp thêm sức mạnh cho cả dân tộc đánh thắng mọi đế quốc, thực dân, phong kiến, tay sai với những bài viết sắc sảo, thấm đượm tình người, bài ca, tiếng hát, tiếng thơ bất hủ, lay động lòng người trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, góp phần đưa đất nước đến ngày toàn thắng, hoàn thành ước nguyện “Độc lập, tự do, thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà” như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Trong thời kỳ hòa bình, đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, “Tiếng nói Việt Nam” thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần lao động hăng say; thúc đẩy tư duy mới, cách làm mới, sáng tạo, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia-dân tộc, góp phần tạo nên những kỳ tích phát triển kinh tế-xã hội; trở thành diễn đàn sâu rộng phản ánh tiếng nói của nhân dân với Đảng, Nhà nước và là nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ sau 80 năm hình thành, phát triển và đồng hành cùng dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát huy vai trò, vị thế là một cơ quan báo chí, truyền thông quốc gia chủ lực, quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mặt trận tư tưởng-văn hóa; là “địa chỉ đỏ” tin cậy, có uy tín, sức ảnh hưởng mạnh mẽ; thực sự trở thành cầu nối thông tin chiến lược giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến gần hơn, sát hơn với các tầng lớp nhân dân và những lời tuyên chiến đanh thép tới các thế lực thù địch, tổ chức phản động chống lại lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân ta.

Đặc biệt, trong bối cảnh truyền thông thế giới biến đổi nhanh, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo để thích ứng với làn sóng hội nhập quốc tế, xu thế chuyển đổi công nghệ số, cạnh tranh thông tin toàn cầu, khắc phục những hạn chế của lĩnh vực phát thanh và vươn tầm, phát huy những tiềm năng, thế mạnh để đáp ứng yêu cầu đa dạng của thính giả trên khắp mọi miền của đất nước và đồng bào ta ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế.

Từ một đài phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ; hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, công nghệ tiên tiến; cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành khoa học, hiện đại; đội ngũ nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, yêu nghề, sẵn sàng dấn thân vì nhiệm vụ.

“Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng, phát triển mạng lưới truyền thông vững chắc trên các nền tảng phát thanh, báo in, báo điện tử và số; ngày càng xác định rõ vị thế là cơ quan truyền thông đa phương tiện, khẳng định thương hiệu trong khu vực và thế giới,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Chính thống, khách quan, kịp thời, hiệu quả

Phân tích tình hình thế giới và tác động tới trong nước, cũng như các xu thế, xu hướng phát triển và các mục tiêu phát triển đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, yêu cầu, nhiệm vụ sẽ ngày càng cao nhưng cũng rất vẻ vang đối với công tác thông tin, truyền thông nói chung, nhất là các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Báo chí là một mặt trận. Cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng” và như văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định rõ định hướng: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu với truyền thống vẻ vang, với sức mạnh và uy tín của một cơ quan truyền thông chủ lực qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đài Tiếng nói Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực đổi mới hơn nữa cả về tư duy, nhận thức và hành động, tạo đột phá, nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động.

Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, văn nghệ sỹ, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam phải gìn giữ truyền thống, kế tục sự nghiệp, viết tiếp trang sử vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp với tinh thần của báo chí cách mạng “Thép trong bút, lửa trong tim,” đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Để Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh, phát huy hơn nữa vai trò, ý nghĩa đối với mọi mặt của đời sống xã hội trong tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đài tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 6 nội dung trọng tâm.

Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam phải xác định rõ tầm nhìn, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể hiện thực hóa khát vọng, quyết tâm trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực, tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa khát vọng, trọng trách “Tiếng nói Việt Nam” nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, tập trung thực hiện tốt 2 điểm then chốt là phát huy truyền thống và sức mạnh nội sinh, thích ứng kịp thời với thay đổi của thời đại; lấy thính giả là trung tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, khoa học công nghệ, chuyển đổi số là nền tảng, nâng cao năng lực và ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại.

Đài Tiếng nói Việt Nam phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, chú trọng chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, truyền thông với phương châm 30 chữ: “Chính thống, khách quan, kịp thời - Chủ động, linh hoạt, sáng tạo - Đồng hành, tận tụy, trách nhiệm - Bản sắc, khoa học, hiện đại - Kiên quyết, kịp thời, hiệu quả;” không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, nội dung, nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ, bám sát thực tiễn, nắm bắt được cái “hồn” của cuộc sống, “hơi thở,” nhịp đập của xã hội, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng chỉ đạo Đài Tiếng nói Việt Nam phải góp phần nâng cao đời sống tinh thần, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phát huy giá trị văn hóa, bản sắc, con người Việt Nam; khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Lan tỏa tinh thần, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; thúc đẩy văn hóa Việt Nam trong văn hóa chung nhân loại, đóng góp vào văn hiến, văn hóa thế giới. Tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, hưởng thụ của người dân; tăng cường các chương trình bằng các thứ tiếng dân tộc.

Cùng với đó, Đài Tiếng nói Việt Nam phải đẩy mạnh hơn nữa phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mở rộng diện phủ sóng tốt hơn đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường hợp tác quốc tế, hiện đại hóa hướng đến chuẩn mực quốc tế và phù hợp với thực tiễn Việt Nam; đầu tư hơn nữa cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết, tận tâm cống hiến; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Cách mạng Việt Nam và đòi hỏi ngày càng lớn của nhân dân.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các cô, các chú hãy giữ gìn bằng được tiếng nói của Đảng, Chính phủ và nhân dân trong mọi tình huống,” Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với truyền thống 80 năm vẻ vang, toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, văn nghệ sỹ, kỹ thuật viên, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng đổi mới, sáng tạo, ngày càng phát triển vững mạnh, đạt nhiều thành tựu mới, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó./.

