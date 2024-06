Tiền Giang: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ va chạm giao thông liên hoàn

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết, trong ngày 21/6/2024 đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa ba xe ôtô trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương. (Nguồn: Báo Chính Phủ)

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vũ cho biết, trong ngày 21/6/2024 đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa ba xe ôtô trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đoạn thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành.

Cụ thể, vào lúc 4 giờ 40 phút ngày 21/6, tại Km 43+700 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang qua địa bàn thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành khi đang lưu thông cùng chiều, ba xe ôtô bất ngờ va chạm liên hoàn với nhau.

Ba ôtô trong vụ tai nạn liên hoàn gồm: Ôtô tải biển kiểm soát 71C-063.22 do anh Đỗ Hoàng Doãn (sinh năm 1977, nơi cư trú tỉnh Bến Tre) điều khiển; ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 64H-6244 do anh Phan Hoàng Vũ (sinh năm 1987, nơi cư trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển và ôtô khách 16 chỗ ngồi biển kiểm soát 63F-006.24 do anh Võ Thanh Cư (sinh năm 1989, nơi cư trú tỉnh Tiền Giang) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người bị thương (3 người trên xe ô tô khách và một người trên ôtô 7 chỗ); ba xe ôtô gặp tai nạn bị hư hỏng. Các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông, khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu và xử lý vụ việc.

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết, đoạn đường xảy ra tai nạn là đường thẳng, vạch sơn, biển báo rõ ràng.

Theo ông Nguyễn Văn Vũ, nhận định ban đầu cho thấy, xe ôtô khách 16 chỗ ngồi biển kiểm soát 63F-006.24 không giữ khoảng cách an toàn và thiếu quan sát khi lưu thông đã va chạm vào đuôi xe ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 64H-6244 làm xe này chuyển hướng va chạm tiếp vào ôtô tải biển kiểm soát 71C-063.22.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

