Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Tối 1/9/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Thủ tướng dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải mở rộng
Chiều 1/9, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mở rộng (SCO +).
Tổng Bí thư tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Chiều 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thủ tướng gặp lãnh đạo một số nước và tổ chức tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, chiều 1/9, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng gặp bên lề lãnh đạo một số nước và tổ chức quốc tế.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc
Chiều 1/9, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Hà Nội: Người dân 'đội mưa' trước 1 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9
Dù thời tiết có những cơn mưa bất chợt nhưng người dân vẫn kiên trì xếp hàng chờ đợi tại khu vực có các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba
Chiều 1/9, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành TW ĐCS Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân đồng chủ trì Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, chiều 1/9, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Các trường học tưng bừng nhiều hoạt động hướng tới 80 năm Quốc khánh
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ngày Tết độc lập của dân tộc, nhiều trường học đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi để hướng về ngày hội toàn dân.
Phu nhân Tổng Bí thư và Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tham quan Đền Ngọc Sơn
Sáng 1/9, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba đã cùng thưởng thức múa rối nước; tham quan Đền Ngọc Sơn.
Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đồng chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Chủ tịch Cuba
Trưa 1/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đồng chủ trì Chiêu đãi trọng thể cấp Nhà nước chào mừng Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân.
Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 1/9/2025, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị TW ĐCS Trung Quốc, Ủy viên trưởng UB Thường vụ ĐH Đại biểu Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đến đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc
Nhân dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025, sáng 1/9/2025, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba
Sáng 1/9/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Cuba chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác hai nước
Sáng 1/9/2025, tại Trụ sở TW Đảng, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác.
Người dân cả nước hân hoan nhận quà Tết độc lập
Trong không khí rộn ràng của ngày Tết độc lập, người dân cả nước phấn khởi đến nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố để nhận quà Tết độc lập.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hạ viện Belarus
Sáng 1/9/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko.
Hà Tĩnh: Nhiều nhà dân tại ốc đảo Hồng Lam bị ngập do nước sông dâng cao
Mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua đã khiến nước sông Lam dâng cao, hàng chục ngôi nhà của người đang sinh sống tại ốc đảo Hồng Lam, Hà Tĩnh, bị ngập từ 0,3-0,5m.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Bí thư thứ Nhất ĐCS Cuba, Chủ tịch nước Cuba
Sáng 1/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko
Sáng 1/9/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus Igor Sergeenko nhân dịp sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất ĐCS, Chủ tịch nước Cuba
Sáng 1/9/2025, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất BCH TW Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân.
"Khối yêu nước" đã ngồi chật kín các khu phố quanh Quảng trường Ba Đình
Sáng 1/9, tại khắp các khu phố quanh Quảng trường Ba Đình đã chật kín người dân và du khách đến chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Chủ tịch nước CH Cuba và Phu nhân đến đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 1/9/2025, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, sáng 1/9, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh
Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, sáng 1/9/2025, Đoàn đại biểu BCH TW Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
"Khối lông vũ" sẵn sàng cho nhiệm vụ bay trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
890 chú chim "bồ câu đua" từ miền Nam đã "tập kết" tại Thủ đô sẵn sàng cho nhiệm vụ tung cánh trên Quảng trường Ba Đình ngày Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tri ân Anh hùng dân tộc José Martí Pérez
Chiều 31/8, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi các trưởng đoàn tham dự SCO 2025
Tối 31/8/2025, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025.
Tìm hiểu mô hình trang trại thông minh tại ParmFarm của Hàn Quốc
Sáng 27/8, đoàn công tác của Trung tâm Bản quyền số cùng các đơn vị truyền thông có buổi tham quan và tìm hiểu mô hình Trang trại Thông minh (Smart Farm) tại ParmFarm, tỉnh Nonsan của Hàn Quốc. Tại đây, đoàn đã được giới thiệu về quy trình canh tác cà chua công nghệ cao từ gieo trồng, chăm sóc trong nhà kính, đến khâu thu hoạch và phân loại sản phẩm.
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Chiều 31/8/2025, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và đặt hoa tri ân tại Tượng Chiến sỹ quốc tế Cuba.