Thế giới

Châu Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi nhiệm Cục trưởng Cục Thuế Liên bang

Tổng thống Donald Trump đã cách chức Cục trưởng Cục Thuế Liên bang (IRS) Billy Long, người vừa mới tuyên thệ nhậm chức vào tháng Sáu, và tạm thời thay thế ông bằng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Cục trưởng Cục Thuế Liên bang (IRS) Billy Long bị cách chức. (Nguồn: Getty Images)
Cục trưởng Cục Thuế Liên bang (IRS) Billy Long bị cách chức. (Nguồn: Getty Images)

NBC News dẫn 3 nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump ngày 8/8 đã cách chức Cục trưởng Cục Thuế Liên bang (IRS) Billy Long, người vừa mới tuyên thệ nhậm chức vào tháng Sáu, và tạm thời thay thế ông bằng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Ông Bessent sẽ trở thành người thứ 6 trong năm nay giám sát cơ quan quan trọng này dưới thời Tổng thống Trump.

Việc bổ nhiệm tạm thời này bổ sung vào danh sách dài các nhiệm vụ của ông Bessent, chẳng hạn như quản lý các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, Canada và Mexico, cũng như các quốc gia khác vẫn đang nỗ lực đàm phán về thuế quan.

Ông Bessent hiện cũng đang hỗ trợ tìm kiếm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo.

IRS là một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Dưới thời chính quyền Trump, IRS đã phải đối mặt với việc cắt giảm việc làm trên diện rộng như một phần trong nỗ lực của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Chính quyền Trump đang thay đổi cách thức thu thuế của quốc gia. Mỹ hiện đang thu thêm hàng tỷ USD tiền thuế quan mỗi tháng nhờ các loại thuế nhập khẩu mới.

Tổng thống Trump từ lâu đã hứa sẽ thành lập một cơ quan để thu các khoản thuế quan đó, nhưng nhiệm vụ này vẫn thuộc về Bộ Tài chính và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới thuộc Bộ An ninh Nội địa./.

(Vietnam+)
#Tổng thống Donald Trump #Billy Long #Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent #Thuế quan Mỹ #Thay đổi chính sách thuế #Chính quyền Trump #Đàm phán thương mại Mỹ Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

MỸ ÁP THUẾ ĐỐI ỨNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục