Tổng thống Trump thăm Anh khi hai bên có nhiều căng thẳng về địa chính trị

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh của Tổng thống Trump kéo dài 2 ngày được thiết kế với lịch trình đặc biệt, tránh các hoạt động công khai và các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch từ trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh theo lời mời của Vua Charles III, trong bối cảnh căng thẳng về nhiều vấn đề địa chính trị giữa hai bên.

Chuyến thăm kéo dài hai ngày này được thiết kế với lịch trình đặc biệt, tránh các hoạt động công khai và các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch từ trước.

Khác với thông lệ, Tổng thống Trump sẽ không có bài phát biểu trước Quốc hội Anh và không tham gia diễu hành trên đường phố như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thực hiện vào tháng 7.

Mặc dù lời mời từ Vua Charles III được xem như nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump, hai nhà lãnh đạo vẫn tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc.

Đáng chú ý là quan điểm khác biệt về chính sách môi trường và gần đây nhất là phát ngôn của Vua Charles phản đối ý tưởng sáp nhập Canada vào Mỹ của ông Trump.

Về mặt kinh tế, hai nước dự kiến sẽ công bố các thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ trị giá hơn 10 tỷ USD, cùng với việc thảo luận về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự./.

