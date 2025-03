TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh triển khai điểm đăng ký, cấp-đổi giấy phép lái xe

Ngày 3/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai 80 điểm đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho công an các phường, xã, thị trấn khi không còn tổ chức công an cấp huyện.

Công an 17 phường thuộc các quận và thành phố Thủ Đức (nơi trước đây Công an quận và thành phố Thủ Đức đặt trụ sở thực hiện nhiệm vụ đăng ký xe môtô) được phân cấp đăng ký, cấp biển kiểm soát xe môtô, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự xe môtô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại địa phương, các phường thuộc quận và thành phố Thủ Đức chưa được phân cấp đăng ký xe.

Cụ thể, tại điểm Quận 1 là Công an phường Cầu Ông Lãnh; Quận 3 là Công an Phường 4; Quận 4 là Công an Phường 13; Quận 5 là Công an Phường 13; thành phố Thủ Đức là Công an phường Bình Thọ…

Tại các huyện, có 63 điểm ở Công an xã, thị trấn đã được phân cấp đăng ký xe môtô thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè được phân cấp bổ sung đăng ký, cấp biển kiểm soát xe ô tô, xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại địa phương (thuộc thẩm quyền đăng ký của Công an cấp huyện được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 79/2024/TT- BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng). Trong đó, nhiều nhất tại Củ Chi có 20 điểm đăng ký xe môtô; Bình Chánh có 16 điểm; huyện Hóc Môn có 9 điểm; Cần Giờ và Nhà Bè mỗi nơi có 6 điểm.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết phần lớn tại các điểm đăng ký xe môtô tập trung ở khu vực trung tâm quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

“Như vậy, ngoài việc thực hiện đăng ký phương tiện lần đầu toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, quản lý phương tiện có thể trực tiếp đến Công an cấp xã để được giải quyết," đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Quảng Ninh: Mỗi cấp huyện có ít nhất một phường/xã làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe

Ngay sau khi tiếp nhận chức năng từ Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành việc cấp, đổi giấy phép lái xe phục vụ nhân dân, không để gián đoạn.

Người dân Quảng Ninh có thể đến Đội Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh (bộ phận làm việc tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh) hoặc đến 13 Công an cấp xã ở 13 huyện, thị, thành phố trong tỉnh được Phòng Cảnh sát giao thông phân cấp theo quy định.

(Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại Quảng Ninh, 13 Công an cấp xã được phân công cấp, đổi giấy phép lái xe gồm: Công an phường Cao Xanh (thành phố Hạ Long), hai phường Cẩm Trung và Trần Phú (thành phố Cẩm Phả), phường Phương Nam (thành phố Uông Bí), phường Đức Chính (thành phố Đông Triều), phường Quảng Yên (thị xã Quảng Yên), thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên), thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà), thị trấn Đầm Hà (huyện Đầm Hà), thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu), thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn), thị trấn Cô Tô (huyện Cô Tô) và thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ).

Cơ quan Công an tiếp nhận giải quyết thủ tục sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, thành phần hồ sơ các thủ tục không thay đổi so với trước đây. Người dân có thể làm các thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại các quầy từ số 49 đến 52, tầng 2, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 13 Công an cấp xã nói trên.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh khuyến cáo cảnh sát giao thông không cấp đổi giấy phép lái xe bằng hình thức gọi điện thoại. Các cuộc điện thoại có nội dung yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, gửi link làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe là thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo./.

Giấy phép lái xe quá hạn từ 1 năm trở lên phải sát hạch lý thuyết và thực hành Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 1 năm trở lên (kể từ ngày hết hạn), sẽ phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp giấy phép lái xe.