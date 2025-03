Ngày đầu tiên ngành Công an thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe

Kết luận số 121-KL/TW về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định 02/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an đã giao Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải. Nhiệm vụ này được ngành Công an thực hiện từ ngày 1/3.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/2/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tập huấn công tác sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cho hơn 1.800 cán bộ, chiến sỹ.

Tối 1/3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu tiên ngành Công an tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe, các địa phương đã nhận được 391 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp là 344 hồ sơ, tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công là 47 hồ sơ.

Từ tuần sau, lực lượng Công an sẽ thông báo rộng rãi lực lượng Công an tổ chức tiếp nhận hồ sơ cả vào ngày thứ Bảy để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Hiện ngành Công an đang tổ chức vận hành hệ thống phần mềm và các công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ người dân từ ngày 3/3 tới (thứ 2).

Theo Cục Cảnh sát giao thông, các thủ tục hành chính về cấp, đổi giấy phép lái xe sẽ không thay đổi khi thực hiện chuyển giao giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an.

Người dân có thể làm các thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe bình thường như hiện nay tại các điểm tiếp nhận trực tiếp và trang web quản trị dịch vụ công (https://dvc4.gplx.gov.vn/).

Trước đó, tại Lễ bàn giao công tác quản lý nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải về Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ sẽ tổ chức triển khai công tác này một cách khoa học, hiệu quả và không gián đoạn; bảo đảm công bằng, minh bạch trong quá trình sát hạch và cấp, đổi giấy phép lái xe; đồng thời, không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong và ngoài nước./.

Bộ Công an hướng dẫn đổi, cấp lại giấy phép lái xe từ ngày 1/3 Từ 1/3, người dân có thể đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tiếp hoặc trực tuyến tại trụ sở công an hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.