TP Hồ Chí Minh ra mắt nhiều sản phẩm mới phục vụ du khách dịp hè 2025

Ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu mùa hè 2025 đến nay, nhiều doanh nghiệp du lịch-lữ hành tiếp tục đưa ra đa dạng sản phẩm, dịch vụ phục vụ dịp hè.

Điểm nổi bật của những sản phẩm, dịch vụ này là không chỉ có hành trình tour mới lạ mà còn là lần đầu tiên triển khai loại hình vận chuyển mới dành cho mùa du lịch hè 2025, đáp ứng xu hướng thị hiếu du khách trong và ngoài nước.

Khai thác loại hình vận chuyển du khách mới

Tiếp nối thành công chương trình đặc biệt nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2025, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam (Công ty Ảnh Việt) triển khai chương trình “Quà tặng mùa hè cực hot.”

Đây là hoạt động chào đón sự kiện đặc biệt khi Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị lớn nhất cả nước, mở rộng địa giới hành chính với sự hợp nhập với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương. Phụ huynh có thể cùng con trải nghiệm chuyến du ngoạn ngắn mà thú vị, chi phí dễ tiếp cận, vé tặng trị giá đến 100.000 đồng.

Đây là chương trình quà tặng mùa hè lớn chưa từng có của Công ty Ảnh Việt. Hành trình tour được thiết kế không đơn thuần bán vé tham quan mà trao tặng khoảnh khắc gia đình, ký ức tuổi thơ và tình yêu với Thành phố Hồ Chí Minh.

Du khách không cần đi xa, không cần lên rừng xuống biển vẫn có một mùa hè ý nghĩa bắt đầu từ chính nơi ta đang sống - nơi từng con đường, góc phố, công trình lịch sử… trên tầng cao của chiếc xe buýt mui trần.

Không gian mở trên xe buýt 2 tầng không chỉ mang lại góc nhìn 360 độ độc đáo mà còn trở thành lớp học ngoài trời, nơi trẻ em có thể quan sát, học hỏi và cảm nhận thành phố bằng tất cả giác quan.

Còn riêng với người lớn, đây là cơ hội quý để chia sẻ ký ức, kể chuyện Sài Gòn và tận hưởng thời gian chất lượng bên các con, vốn là một điều đôi khi quá xa xỉ giữa guồng quay cuộc sống.

Tương tự, Star Voyager là tàu du lịch tầm trung cao cấp của StarDream Cruises lần đầu tiên cung cấp hành trình du thuyền khứ hồi từ Việt Nam đến Singapore, đồng thời mang theo hành khách từ Singapore đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là tàu du lịch đầu tiên triển khai hành trình khứ hồi dành riêng cho du khách Việt từ cảng nội địa trong nước, với ba chuyến du thuyền khứ hồi kéo dài 5 ngày 4 đêm từ cảng Phú Mỹ, Việt Nam đến Singapore...

Hành trình có những hoạt động nổi bật như, lễ hội âm nhạc sôi động mùa hè, đêm hội Salsa cùng đa dạng chương trình giải trí trên tàu, gồm: Đường trượt nước mạo hiểm, khu vui chơi trẻ em, tường leo núi, công viên phiêu lưu, trò chơi ném bóng cỏ, đường trượt dây Zipline, spa, mua sắm…

Khi tàu cập bến Trung tâm Du thuyền Singapore, du khách dễ dàng khám phá những điểm đến nổi bật là Gardens by the Bay, Công viên Merlion, các khu phố Chinatown, Little India, Kampong Glam, khu mua sắm Orchard Road…

Liên quan đến việc lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm cảng nhà và tổ chức các hành trình độc quyền, ông Michael Goh, Chủ tịch StarDream Cruises chia sẻ, đây là bước quan trọng trong tầm nhìn phát triển Việt Nam trở thành trung tâm du lịch tàu biển lớn tại Đông Nam Á.

Qua chiến lược triển khai khu vực này, StarDream Cruises mong muốn thu hút nhiều đối tượng du khách và đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch tàu biển cũng như mô hình du lịch kết hợp hàng không tại Việt Nam.

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (Lữ hành Saigontourist) là đơn vị duy nhất thực hiện hải trình 2 chiều cùng tàu Star Voyager đón 6.000 khách du lịch quốc tế đa quốc tịch đến Việt Nam cập cảng Phú Mỹ, tham quan Thành phố Hồ Chí Minh, Củ Chi và đồng thời lần đầu tiên đưa 200 khách Việt Nam lên tàu Star Voyager theo hải trình đến Singapore trực tiếp từ cảng Phú Mỹ. Tham gia hành trình, du khách Việt được trải nghiệm trọn vẹn trên du thuyền đúng dịp cao điểm mùa hè 2025 với chi phí hợp lý.

Định vị điểm đến du lịch quốc tế

Theo ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, du lịch tàu biển và tàu sông quốc tế tại Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ, những nỗ lực từ việc chủ động tham gia hội chợ, xúc tiến du lịch tàu biển như Seatrade tại Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Hội nghị thường niên Liên minh Du lịch Tàu biển châu Á (ACSN) tại Hoa Kỳ, Maldives… qua các năm giúp quảng bá, tiếp thị điểm đến, được các hãng tàu biển du lịch trên thế giới lựa chọn đưa Việt Nam vào hải trình du lịch với kế hoạch dài hạn đến 2030.

Bên cạnh phục vụ khách du lịch quốc tế tham quan, Lữ hành Saigontourist còn khai thác dịch vụ và là đại lý hàng hải, cung cấp cho nhiều hãng tàu lớn trên thế giới khi tới Việt Nam.

Liên quan đến khai thác tối đa tiềm năng và tài nguyên du lịch đa dạng trở thành sản phẩm đặc trưng riêng, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết việc tăng cường phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng, thông qua đó phát triển du lịch bền vững được thúc đẩy thông qua chương trình “Mỗi quận, huyện một sản phẩm du lịch đặc trưng.”

Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực định vị thương hiệu điểm đến trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng số lượng du khách đến Thành phố.

“Việc xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp lữ hành và cộng đồng địa phương. Qua gần 5 năm triển khai thực hiện, chương trình đã có hơn 60 sản phẩm được hình thành và công bố. Trong đó, chính quyền địa phương đóng vai trò định hướng, kết nối, hỗ trợ; còn doanh nghiệp du lịch-lữ hành là đơn vị tư vấn xây dựng, khai thác, vận hành tour. Riêng cộng đồng và cơ sở kinh doanh tại điểm đến là những người trực tiếp cung cấp dịch vụ và trải nghiệm cho du khách,” bà Bùi Thị Ngọc Hiếu nhấn mạnh.

Một số chuyên gia chỉ ra rằng cần nâng cao năng lực và nhận thức về du lịch cho đội ngũ và cộng đồng để xây dựng môi trường du lịch thân thiện, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn toàn cầu giúp kết nối sản phẩm, dịch vụ du lịch quốc tế.

Song song đó, các bên liên quan cần huy động nguồn lực xã hội hóa và tạo cơ chế hợp tác với doanh nghiệp khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh du lịch và thực hiện xã hội hóa đầu tư.

Thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng khảo sát cụ thể và có lộ trình thúc đẩy đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối giao thông đường bộ, nhất là một số loại hình giao thông tiềm năng phát triển du lịch như giao thông công cộng, đường thủy, các bến thủy gắn với mục tiêu khai thác tour, điểm đến du lịch./.

