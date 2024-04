TP Hồ Chí Minh: Triệt phá nhóm lừa đảo qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Công an Quận 11 phát hiện nhóm 56 đối tượng do Lê Đức Kông và vợ Nguyễn Thị Hồng Nhung cầm đầu, đã lừa đảo hàng ngàn bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu lợi bất chính mỗi tháng hơn 2 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Đức Kông. (Ảnh Công an cung cấp)

Ngày 19/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an Thành phố) vừa phối hợp với Công an Quận 11 và Công an quận Tân Phú tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Tiến hành kiểm tra bước đầu, Cơ quan Công an xác định Lê Đức Kông (sinh năm 1989) và vợ Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1989) hiện ngụ tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, đã thuê các đối tượng trên, bố trí làm việc tại nhiều căn hộ khác nhau ở chung cư Richstar 2 (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) và chung cư Carilon 5 (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

Tại mỗi địa điểm làm việc có 1 nhóm trưởng và Kông giao việc thông qua các nhóm trưởng, sau đó nhóm trưởng phân công lại cho các nhân viên.

Kông và Nhung chuẩn bị các thiết bị như máy vi tính, điện thoại có kết nối các đầu số ảo, danh sách số điện thoại, kịch bản... để các nhân viên sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo thông báo nạn nhân là một trong những khách hàng "may mắn" được trúng thưởng một phần quà có giá trị như xe máy, điện thoại.

Để nhận quà, nạn nhân phải mua sản phẩm do các đối tượng bán để "nhận mã trúng thưởng" hoặc phải nộp một số tiền gọi là "chi phí nhận quà."

Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm hoặc nộp tiền, các đối tượng đóng gói hàng hóa, giả thông tin trúng thưởng giao cho nạn nhân bằng dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền.

Nạn nhân sau khi nhận hàng, trả tiền hoặc đóng tiền "chi phí nhận quà" sẽ tiếp tục bị các đối tượng lừa đóng thêm các loại "phí" khác cho đến khi không còn khả năng đóng thêm được nữa thì các đối tượng cắt liên lạc.

Do số điện thoại ảo nên các nạn nhân không thể liên lạc lại, đồng thời gây khó khăn cho Cơ quan Công an trong quá trình xác minh, điều tra.

Mỗi ngày trung bình một nhân viên thực hiện khoảng 300 cuộc gọi; mỗi tháng, Kông trả lương "cứng" cho nhân viên và phần trăm "thưởng" thêm dựa trên doanh thu bất chính lừa đảo được.

Tiến hành trích xuất dữ liệu, Công an Quận 11 phát hiện nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng ngàn bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu lợi bất chính mỗi tháng hơn hai tỷ đồng.

Trước đó, đầu năm 2024, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an Thành phố phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền.

Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế Thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường liên kết (link) và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế...

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an Quận 11, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành thu thập tài liệu, xác minh ban đầu; đồng thời xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, biện pháp nhằm làm rõ thủ đoạn hoạt động phạm tội, triệt phá nhóm đối tượng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng; đồng thời mở rộng điều tra, xác định các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên (hình thức lừa đảo như trên, nhận hàng từ các đối tượng với phiếu giao hàng thể hiện người gửi hàng là "Trung tâm mua sắm trực tuyến phần mềm Quang Trung" hoặc "Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ giải pháp Helmets"), liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 11, địa chỉ số 83 đường Tân Hóa, Phường 14, Quận 6, gặp cán bộ điều tra Hồ Công Minh, số điện thoại 0907371530 để trình báo, hỗ trợ điều tra./.