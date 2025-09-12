Trang trọng Lễ dâng hương tưởng nhớ 56 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 12/9 (tức ngày 21 tháng 7 năm Ất Tỵ 2025), tại Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Vua, Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội), Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 56 năm ngày mất của Người và chào mừng tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, đã được tổ chức trang trọng.

Dự Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ; cùng đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân ở Nghệ An và đông đảo đồng chí, đồng bào.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đại diện Ban Tổ chức xúc động bày tỏ: Hôm nay ngày 12/9 (nhằm ngày 21 tháng 7 năm Ất Tỵ), các đồng chí đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện toàn thể đồng chí, đồng bào cùng hội tụ về Đền thờ Bác Hồ trên Đỉnh Vua - Núi Ba Vì - Núi Tổ tâm linh của người Việt, thành kính dâng hương tưởng nhớ 56 năm ngày mất của Bác theo phong tục truyền thống của dân tộc.

Vào đúng ngày này, cách đây 56 năm về trước, vào hồi 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969 (nhằm ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt toàn thể dân tộc Việt Nam, thanh thản về với Tổ tiên, về với cội nguồn dân tộc.

Trước lúc đi xa, Bác đã để lại một bản Di chúc thiêng liêng. Đó là một di sản tinh thần vô giá, là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, là niềm tin sâu sắc gửi lại cho các thế hệ mai sau.

Cũng trong Di chúc, Người yêu mến lựa chọn núi Ba Vì là nơi trời đất giao hòa, núi sông hội tụ - Núi Tổ của nước Nam - Núi Mẹ của các đỉnh núi Việt Nam làm điểm dừng chân cuối cùng của đời mình, sau cả cuộc đời làm việc không mệt mỏi vì dân, vì nước.

Với ước nguyện ghi nhớ công ơn của Bác, để lưu truyền cho các thế hệ mai sau, dựa theo ý nguyện trong Di chúc của Người, các thế hệ con cháu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã xin phép được chọn Đỉnh Vua, Núi Ba Vì - một đỉnh núi thiêng trong tâm thức người Việt, một địa danh phù hợp với nội dung trong Di chúc Bác đã căn dặn làm nơi xây dựng Đền thờ Bác Hồ với mong muốn nơi đây sẽ là điểm đến cho các thế hệ con cháu Việt Nam hôm nay và mai sau được hội tụ về đây dâng hương, học theo gương Bác.

Kỷ niệm 56 năm thực hiện Di chúc của Người, 80 năm Bác đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một khoảng thời gian không dài so với lịch sử truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc, nhưng 56 năm thực hiện lời di huấn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bám sát những tư tưởng lớn trong Di chúc của Người, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng để xây dựng đất nước Việt Nam có được một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, để từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng nước Việt Nam vươn tới những tầm cao mới, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như điều mong ước của Bác lúc sinh thời.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động kỷ niệm 56 năm ngày mất của Bác, toàn thể đồng chí, đồng bào có mặt tại lễ dâng hương, đại diện cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xin hứa trước anh linh Bác sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, những bài học quý báu của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, đẩy lùi nguy cơ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thường xuyên, thực chất, nhằm xây dựng mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi doanh nghiệp, mỗi Bộ, ngành, mỗi địa phương ngày càng phát triển, góp phần xây dựng "… Một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…" như điều mong muốn cuối cùng trong Di chúc Bác đã căn dặn.

Đền thờ Bác Hồ tại đỉnh Vua, núi Ba Vì (núi Ba Vì có 3 đỉnh. Đỉnh Vua có độ cao 1.296 m, đỉnh Tản Viên có độ cao 1.227 m và đỉnh Ngọc Hoa có độ cao 1.131 m) có diện tích 150 mét vuông, thiết kế theo kiến trúc xà cột, 2 tầng 8 mái đao cong tạo thành thế rất vững chãi.

Đền thờ Bác Hồ tại Ba Vì.

Kiến trúc Đền thờ Bác Hồ tại Ba Vì độc đáo khác biệt so với kiến trúc của các ngôi đền truyền thống của người Việt, bởi sự kết hợp hài hòa của phong cách kiến trúc cổ đại với hiện đại, phù hợp với lời căn dặn của Bác trong Di chúc là: "… xây một cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để mọi người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi…". Vị trí trung tâm của đền đặt thờ tượng Bác Hồ, phía sau tượng Bác là cờ Tổ quốc, phía trước treo bức phù điêu với dòng chữ: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do."

Chính giữa cửa đền đặt phiến đá xanh nguyên khối, phía trong khắc bút tích di chúc của Bác, phía ngoài khắc trích đoạn điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương đọc tại Lễ truy điệu Bác năm 1969. Phía trước phiến đá đặt một chiếc trống đồng, phiên bản trống đồng Hy Cương Phú Thọ, có đường kính 79 cm (tượng trưng cho 79 năm hưởng thọ của Bác); chiều cao 69 cm (để ghi dấu năm 1969 Bác Hồ kính yêu của chúng ta không còn nữa).

Phía sau đền có bức phù điêu với biểu tượng trống đồng và bản đồ nước Việt Nam thu nhỏ có gắn chữ nổi bằng đồng, trích câu nói của Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: "Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi."

Đền thờ Bác Hồ tại đỉnh Vua, Vườn quốc gia Ba Vì là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa tâm linh, tổ chức báo công, kết nạp đảng viên mới của nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, là điểm đến tham quan mang nhiều ý nghĩa về uống nước nhớ nguồn và phong trào: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Đã trở thành thông lệ, cứ vào dịp giỗ Bác hằng năm (ngày 21/7 âm lịch), đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương, các đơn vị; dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân từ Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An và đông đảo nhân dân khắp mọi miền đất nước cùng hội tụ về Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Vua, Vườn quốc gia Ba Vì, tổ chức lễ dâng hương cúng giỗ Bác theo phong tục truyền thống, để tri ân công lao trời biển của Bác với dân tộc Việt Nam./.

