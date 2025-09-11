Triển lãm tại Nga tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt-Nga

Ngày 10/9, tại khuôn viên Viện Hồ Chí Minh ở Saint Petersburg, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và trường Đại học Quốc gia St.Petersburg phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người đặt nền móng cho tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga."

Sự kiện được tổ chức nhân dịp các sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, như 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 102 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Petrograd (nay là Saint Petersburg); 15 năm thành lập và hoạt động của Viện Hồ Chí Minh - Viện nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên và duy nhất ở nước ngoài tại trường Đại học Quốc gia St.Petersburg; 10 năm quan hệ hợp tác giữa trường Đại học Quốc gia St.Petersburg và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng phát biểu khai mạc trưng bày. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Chuyên đề, Giám đốc Khu di tích Lê Thị Phượng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể dân tộc Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới.

Trên hành trình tìm được cứu nước, giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động quan trọng tại Liên Xô (nay là Liên bang Nga) và dành tình cảm sâu sắc, bền chặt với đất nước và con người nơi đây

Người khẳng định Cách mạng Tháng Mười không chỉ là thành tựu của nhân dân Nga mà là thắng lợi của tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, trong đó có dân tộc Việt Nam.

Triển lãm chuyên đề gồm gần 100 bức ảnh tư liệu chia thành ba nội dung: Nguyễn Ái Quốc trên đất nước Lenin, Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga và tình cảm của nhân dân Nga đối với Người, Tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga, giới thiệu đến công chúng nước Nga những bức ảnh tư liệu, những văn kiện hiếm về những hoạt động của Người từ buổi đầu tham gia Quốc tế Cộng sản tại nước Nga, những cuộc gặp với các nhà tư tưởng, nhà hoạt động chính trị trên đất nước Nga, những chuyến thăm sau này khi Người đã là Chủ tịch nước cũng như những hình ảnh nổi bật nhất về quan hệ hữu nghị và anh em giữa hai nước.

Các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trưng bày. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Trưng bày tài liệu lưu trữ, hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Tổng hợp Saint Petersburg - nơi đào tạo nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam là việc làm ý nghĩa, nhắc nhở về mối liên kết lịch sử giữa hai dân tộc, nhằm tăng cường nhận thức và sự hiểu biết của nhân dân hai nước về phẩm chất đạo đức, đường lối ngoại giao, tư tưởng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên cơ sở những kết quả đạt được trong quá khứ, xây dựng và phát triển quan hệ đó trong hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Giáo sư Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, cho biết trong 15 năm hoạt động của Viện đã rất nhiều cuộc triển lãm được tổ chức, song Viện đặc biệt vinh dự khi Triển lãm lần này được Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chuyển từ Việt Nam sang nhân dịp 80 năm Quốc khánh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là người đặt nền móng cho mối quan hệ bang giao tốt đẹp giữa hai nước và Triển lãm lần này đã thêm vào những chương mới hiện đại cho mối quan hệ đó, có những bức ảnh “nóng hổi” từ sự kiện A80 từ Việt Nam.

Giáo sư Kolotov còn tiết lộ, trong thời gian tới đây hợp tác với Khu di tích sẽ còn “đơm hoa” cho một số dự án mới, hứa hẹn sẽ đem đến cho công chúng những tư liệu lần đầu được công bố.

Những tư liệu về vị lãnh tụ kính yêu tại miền đất hơn 100 năm trước Người chọn để khám phá nước Nga cách mạng đã gây niềm xúc động mạnh trong thế hệ con cháu của Bác đang học tập tại Saint Petersburg.

Bí thư Đoàn cơ sở thành phố Nguyễn Thái Sơn vừa tự hào vừa cảm thấy càng trách nhiệm hơn trong học tập và phấn đấu để có thể gánh vác trọng trách chủ nhân của “cơ đồ” mà Bác đã gây dựng.

Trong thời gian tại Nga, đoàn công tác của Khu Di tích cũng đã gặp bà Tatiana Ghermanovna, con gái nhà du hành vũ trụ German Stepanovich Titov - phi công vũ trụ số 2 của Liên Xô.

Ông từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp và đưa đi thăm nhiều địa phương vào năm 1962. Ông có những đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam với Liên Xô.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng nhận cuốn sách “700.000 km trong vũ trụ” do bà Tatiana Titova trao tặng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong chuyến thăm Việt Nam năm 1962, anh hùng G. Titov đã kính tặng Bác Hồ cuốn sách “700.000km trong vũ trụ.” Trong buổi làm việc, bà Tatiana cũng đã trao tặng cuốn sách “700.000km trong vũ trụ” cho đoàn công tác của Khu Di tích.

Nga là nơi Nguyễn Ái Quốc tìm ra “ánh sáng,” giải phóng và xây dựng đất nước Việt Nam, cũng như vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, là nơi nhân dân Việt Nam luôn tìm thấy sự ủng hộ chân tình trong các giai đoạn phát triển đất nước. Tình hữu nghị do Bác Hồ kính yêu đặt nền móng đang viết tiếp những trang mới vẻ vang và bền vững./.

